Ani sedmašedesátiletá žena z Brněnska neodhalila internetového podvodníka včas, když chtěla obchodovat s akciemi energetické společnosti. „V reakci na internetový inzerát zaplatila skoro šest tisíc korun vstupní poplatek a později si podle instrukcí podvodného makléře nainstalovala do mobilního telefonu speciální aplikaci a následně se přihlásila do svého internetového bankovnictví,“ přiblížil podvodnou lest mluvčí policie s tím, že pak už obchodoval pouze makléř, který byl hodně aktivní. „Na účtu poškozené se objevovaly zajímavé částky, které následně mizely. Podivné obchodování skončilo pochopitelným zablokováním účtu. Na něm nakonec chybělo více než dvě stě tisíc korun,“ dodal Malášek.

Namrzlá silnice i hustá mlha, řidiči na jižní Moravě skončili v příkopě