Na Vyškovsku zastavila policejní hlídka ve čtvrtek brzy ráno osobní auto s cizí poznávací značkou. Vyskákalo z něj několik osob, které se bleskově rozutekly po okolí. Do pátrání nasadili policisté také vrtulník. „Za necelou hodinu se podařilo zajistit sedm cizinců. Tvrdili, že jsou z Afghánistánu. Hlídka zadržela také řidiče auta, který migranty převážel,“ informoval o zásahu ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Vala.

Ve čtvrtek krátce před polednem zajistila cizinecká policie další dva mladé cizince na Břeclavsku. Na bývalém hraničním přechodu u Lanžhotu. Ukrývali se na podvozku nákladního auta a měli údajně namířeno na západ.

K podobné scénce došlo v úterý také na odstavném parkovišti nedaleko Podivína. Tam z nákladního prostoru bulharského kamionu vyskákala skupina mužů a utekla. Po jejich stopách se vydali policisté se služebními psy a ve vzduchu lokalitu monitoroval také vrtulník s termovizí. „Skupinka osob se ukrývala v lesním prostoru u dálnice D2. Policisté je brzo zajistili. Jednalo se o pět cizinců. Tvrdili, že pochází z Afghánistánu. Do bulharského kamionu se prý bez vědomí řidiče dostali v Rumunsku a měli namířeno do západní Evropy,“ upřesnil policista.

Další trojice cizinců upoutala ve středu po poledni pozornost ve Velešovicích na Vyškovsku. „Tři muži ve věku kolem dvaceti let přiznali, že pochází z Libye a do České republiky se dostali před několika dny na kamionu převážejícím osobní automobily. Namířeno měli do Rakouska,“ dodal Vala.