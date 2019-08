To před hlídkou náhle zastavilo. „Řidič vystoupil a začal utíkat. Zřejmě však podcenil fyzičku policistů, kteří jej za malý okamžik dostihli,“ informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Zámečník.

Autu ale nechyběla jen registrační značka, mělo i propadlou technickou kontrolu. „Podle orientačního testu na drogy řídil muž pod vlivem amfetaminů a navíc není vlastníkem řidičského oprávnění,“ upozornil mluvčí.

To ale nebylo vše. „Za jeho předchozí trestnou činnost byl odsouzen, a byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu,“ sdělil Zámečník s tím, že jeho kolegové tak následně muže eskortovali do věznice.