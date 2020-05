Překvapení: místo do Brna dojela na hranice se Slovenskem. Řídila po litru rumu

Původně chtěla jet do Brna, ale místo toho, aniž tušila, zamířila po dálnici směrem na Bratislavu. Značně překvapenou třiačtyřicetiletou řidičku v úterý nad ránem kontrolovala hlídka na hranicích se Slovenskem. „Okamžitě po otevření dveří od vozu měli kolegové jasno o tom, co stojí za její roztržitostí. Odborné měření to pak jen potvrdilo, na přístroji se rozsvítila hodnota 2,83 promile alkoholu,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kontroly na hranicích. | Foto: PČR