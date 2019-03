Podle záchranářů na místě byli dva lidé. "Muž středního věku ani starší žena nejevili známky života, takže jsme jim už nemohli pomoci," sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Na místo po desáté hodině dopoledne dorazila výjezdová skupina jihomoravských kriminalistů. Podle neoficiálních informací měl na místě muž středního věku zastřelit svou matku.

Podle svědkyně, která bydlí pár domů od místa tragédie, přijeli na místo dvě auta záchranky okolo půl deváté ráno. „Pes začal hrozně štěkat, tak jsem se podívala ven. Vše bylo zatarasené auty,“ řekla žena.

Podle ní v domě bydleli rodiče se svým synem a jeho rodinou. „Slyšela jsem, že syn zastřelil svou matku. Byl to čtyřicátník a matce bylo devětašedesát let. Vůbec jsem to nečekala. Matka často vodila do školy vnučku,“ popsala.

Rodinu podle sousedky postihla tragédie i v neděli, kdy zemřela sestřenice mrtvé ženy.

Starosta Ostopovic Jan Symon nechtěl situaci příliš komentovat. „Odehrálo se to někdy v ranních hodinách, někdy mezi osmou a devátou. Je to tragédie, v myšlenkách jsme s pozůstalými," řekl ČTK starosta Jan Symon.

Ostopovice leží na jihozápad od Brna u dálnice D1. Žije tam zhruba 1700 obyvatel.