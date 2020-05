Řidiče černého bavoráku hledají břeclavští policisté. Podle nich je totiž svědkem středeční dopravní nehody ve Velkých Bílovicích. Ta se stala krátce po půl jedné v ulici Čejkovská.

„Řidič Škody Octavia jel směrem na Čejkovice. V blízkosti domu číslo 789 začal předjíždět osobní auto BMW a vybočil vlevo ze svého směru jízdy. Po najetí do levého jízdního pruhu si v protisměru všiml jiného auta a snažil se zařadit vpravo před BMW. To však bezpečně nezvládl a narazil do stojícího Mercedesu,“ přiblížil nehodu policejní mluvčí Petr Zámečník.