Případ se stal 30. března 2012. Ve večerních hodinách přijela vlakem do Zaječí žena. Když nasedala do svého auta, přistoupil k ní neznámý muž. „Z vozidla ji násilně vytáhl ven a brutálně ji napadl. Sebral jí osobní věci a odcizeným autem ujel pryč. Žena se při napadení zranila a musela být hospitalizována v brněnské nemocnici," informovala policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Policisté proto ihned rozjeli pátrací akci. Z místa činu zajistili veškeré stopy a po autě vyhlásili pátrání. „Získané poznatky směřovaly k tomu, že muž překročil hranice České republiky a pokračoval odcizeným vozidlem do Rakouska," doplnila Haraštová.



K posunu případu však došlo teprve v lednu roku 2017. „Od rakouských kolegů jsme obdrželi informace, že se v minulosti na jejich území pohyboval muž, který se zde dopustil majetkové trestné činnosti a jeho vzorek DNA je totožný s tím, který jsme zajistili při ohledání místa činu v Zaječí," pokračovala Haraštová. Na základě nashromážděných poznatků byl vydán Evropský zatýkací rozkaz a pátrání po muži zanesli policisté do mezinárodní databáze. Letos 12. března obdrželi policisté informace od kolegů z Francie, že se jim podařilo hledaného pachatele najít na jejich území.



Čtyřicetiletého muže pocházejícího z Rumunska policie transportovala z Francie letadlem na pražské letiště, odkud putoval dál do Břeclavi. Vyšetřovatel jej obvinil ze zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku. ,,Soudce rozhodl o vzetí do vazby, a tak muž putoval za bránu vazební věznice," uzavřela Haraštová.