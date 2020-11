Soud rozhodl, že muž usmrtil z nedbalosti. Přiznal, že krátce před nehodou zapíjel lék. Láhev mu však spadla a v okamžiku, kdy se pro ni ohnul, ztratil kontrolu nad řízením a došlo k havárii. „Řidič přiznal své zavinění, trest odpovídá návrhu obžaloby. Ponechal jsem si lhůtu pro zvážení dalšího postupu,“ řekl televizi státní zástupce Jan Slaný.

Rozhodnutí soudu si přišli poslechnout i pozůstalí. Ti volají po vyšším trestu. „Kdyby někdo mého partnera zastřelil, třeba jde na doživotí do vězení. Pro nás to má, bohužel, stejný efekt. Mělo by to být nějak jinak ošetřené v zákonech,“ sdělila u soudu partnerka zesnulého silničáře Anna Šikulová.

K tragédii došlo ve středu devětadvacátého dubna. Záchranáři tehdy vyráželi k nehodě u Lanžhota. Do auta silničářů tehdy narazilo nákladní auto. Mladík z Kobylí utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Oblíbený hasič po sobě zanechal partnerku a dvě malé děti. Vedení obce Kobylí tehdy dokonce zřídilo na podporu truchlící rodiny transparentní účet.