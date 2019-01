Břeclav – Inspektory České obchodní inspekce Michala Pavlicu a Leonu Nejezchlebovou uznal ve čtvrtek Okresní soud v Břeclavi vinnými z korupce a zneužití pravomoci. Oba dostali nepodmíněné tresty.

Okresní soud v Břeclavi. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Aneta Beránková

Varování pro všechny státní úředníky. Tak zdůvodnil soudce Pavel Beránek udělený trest a jeho výši po vynesení rozsudku. Leona Nejezchlebová z České obchodní inspekce dostala úhrnný nepodmíněný trest na tři a půl roku ve vězení s dozorem a také zákaz práce ve státním sektoru obdobné té, kterou doposud vykonávala, minimálně na pět let.

Druhému z inspektorů Michalu Pavlicovi Okresní soud v Břeclavi uložil trest o půl roku nižší, tedy na samé dolní hranici sazby. Oba odsouzení mohli dostat až deset let za mřížemi. „Celá kauza je postavená na nenávisti vůči nám," prohlásil Pavlica při líčení.

Soud je uznal vinnými z přijetí úplatku, podvodu a ze zneužití pravomoci veřejného činitele i úřední osoby. Brali peníze nebo zboží zdarma od vietnamských prodejců. Problémové případy se odehrály mimo jiné v Břeclavi a Drnholci. Nejezchlebová byla obžalovaná z více přečinů, proto dostala přísnější trest. Oba obvinění se po rozsudku nechtěli k trestu vyjadřovat, ale hned na místě se odvolali ke Krajskému soudu v Brně. Státní zástupce Tomáš Foldyna si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Čtvrteční hlavní líčení trvalo s přestávkami pět hodin. Vypovídali při něm další tři svědci.

Ani jeden z obviněných nevyužil možnosti přiznání, naopak obhájkyně Lydie Lamáčková ve všech bodech obžaloby navrhla zproštění viny svých klientů. „Rozdíly ve výpovědích svědků jsou natolik markantní, že nemohou vést k jednoznačnému závěru a tedy k odsouzení," řekla právnička při závěrečné řeči.

Obhajoba od začátku poukazovala na komplot ze strany některých svých kolegů z České obchodní inspekce a vietnamských obchodníků. Svá tvrzení však neprokázala. Soud neshledal ani žádný motiv, proč by to dělali. „Jevilo se to jako účelová snaha obhajoby s cílem vyhnout se trestnímu postihu obžalovaných," zdůvodnil Beránek.

Foldyna navrhoval trest až na čtyři a půl roku vězení a navíc peněžitou pokutu sto tisíc korun. Na rozdíl od obhajoby označil výpovědi vietnamských obchodníků za věrohodné. „Nejednoznačnost jejich výroků daná jazykovou bariérou svědčí o jejich důvěryhodnosti. Neměli své odpovědi naučené, naopak se snažili rozpomenout," sdělil Foldyna.