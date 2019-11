Zhruba před rokem proto začali do opatrovnických řízení jako první v Jihomoravském kraji zavádět cochemskou praxi, která má kořeny v Německu. „Byla poptávka po změně u těchto řízení. Chtěli jsme zkrátit jejich délku a zdůraznit, že odpovědnost za dítě mají oba jeho rodiče. A pro soud jsou zásadní zájmy dětí, které se také nyní častěji chtějí účastnit jednání,“ vysvětlila soudkyně hodonínského okresního soudu Kateřina Skřivánková.

Proto se snaží s kolegy kultivovat prostředí kolem rozvodů plné emocí tím, že je zklidní, domluví se a neprodlužují tak nejen pro dítě psychicky náročné řízení. Rodičům i dětem k tomu mají pomoci od začátku rady a služby psychologů, sociálních pracovníků i advokátů. „První krok je edukace, tedy poučení. Rodiče dostanou jakoby řidičák na rozvod, který je po úmrtí blízkého druhá nejzátěžovější situace v životě,“ přiblížila Markéta Nováková, která se zaměřuje na zavádění cochemské praxe v České republice.

Rozvody na jižní Moravě 1. pololetí 2019



Blanensko

celkem: 95, rozvedená manželství 1 dítě: 20, 2 děti: 30

Břeclavsko

celkem: 119, rozvedená manželství 1 dítě: 38, 2 děti: 33

Hodonínsko

celkem: 168, rozvedená manželství 1 dítě: 51, 2 děti: 54

Vyškovsko

celkem: 93, rozvedená manželství 1 dítě: 28, 2 děti: 27

Znojemsko

celkem: 95, rozvedená manželství

1 dítě: 29, 2 děti: 23

Zdroj: ČSÚ

Dostala se do soudních síní ve třiceti okresech. „Na jižní Moravě je to od podzimu soud pro Brno-venkov,“ sdělila Nováková. Stejným směrem chtěli jít i v Břeclavi, ale podle vyjádření soudu ztroskotali na nefunkční spolupráci s psychology.



Naopak na Hodonínsku se zapojili do víc než dvacetičlenného cohemského týmu Agentura pro občany v Kyjově. Soudu pomohla u více než dvaceti případů, a to jak edukací, tak mediací či rodinnou terapií. „U mediace jde o způsob mimosoudního řešení sporu za pomoci nestranného odborníka. Klientům pomáhá pochopit vlastní situaci a zájmy jejich i dítěte,“ vysvětlila sociální pracovnice Zuzana Hrbotická.

DIALOG JE ZÁKLAD

Rodinnou terapií začalo rozvádějícím pomáhat v cochemském modelu přímo v Hodoníně tamní Psychocentrum Domeček. „Když jim ji doporučí soud, tak se do ní postupně snažíme zapojit jednotlivé členy rodiny. Základem je, aby spolu rozvádějící se začali mluvit a sdílet svoje prožitky,“ popsala postup Lenka Kolaciová z hodonínského Psychocentra.

Nabídku služeb v cochemské praxi má doplnit novinka Centra pro rodinu pro děti mezi šesti až dvanácti lety, kterým se rozvádí rodiče. „Často jsou totiž v této situaci nervózní z toho, co je čeká. A dosud neměly takovou možnost jako rodiče, aby o ní mohly s někým mluvit,“ objasnila důvody vzniku novinky poradkyně pro rodinné vztahy Gabriela Kristová. Právě Centrum ve čtvrtek pořádalo seminář k roku cochemské praxe na Hodonínsku.