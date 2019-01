Vrbice – Zatímco opeření špačci spali, u Vrbice řádili jiní zloději. Vrhli se na vinohrad ve viniční trati zvané Ulehle, který patří společnosti Agra Vrbice.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Skalička

Nebyli to žádní troškaři. Sklidili 850 kilogramů odrůdy Chardonnay a v sousední vinici posbírali i osm set kilogramů Svatovavřineckého.

„Vzniklá škoda je vyčíslená na téměř třicet tisíc korun,“ sdělila břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Spolumajitel zemědělské společnosti Agra Jaroslav Bidmon neskrýval rozhořčení. „Myslíme si, že to muselo být víc lidí. Jeden nebo dva by to nezvládli. Stalo se to pravděpodobně ve dvou dnech,“ domnívá se.

Jeho společnost se v minulosti setkávala spíše s drobnými krádežemi ve vinicích, kterých má asi padesát hektarů. O tak velké množství hroznů jako v minulém týdnu zatím nepřišla. Podezření na nikoho konkrétního nemá.

„Je taková doba. Nic se netrestá, tak co bychom nekradli. Lapidárně řečeno, na takové věci jsou stejně zákony krátké. Kdybych toho zloděje chytil, tak co? Pokud to bude škoda do pěti tisíc korun, jde o přestupek. Proč je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem? Jednou je to krádež,“ postěžoval si Bidmon na systém.

Hlídky v uniformách

Někteří vinaři se brání náletům špačků a nájezdům zlodějů v době vinobraní hlídkami. Jenže nejedná se o levnou záležitost. „Jak chcete uhlídat hektary vinohradu,“ zamyslel se šéf vrbické Agry.

Například společnost Sedlecká vína vsadila na speciální ochranu před zloději. „Polovinu vinic nám hlídá bezpečnostní agentura. Vyplácí se nám to. Když jsou tam vidět chlapi v uniformě, je to lepší než třeba důchodce. Vyvolává to větší respekt,“ zamyslel se sklepmistr Sedleckých vín Ctirad Králík.

Letos je podle něj zatím klid. „V minulosti jsme měli nějaké případy, když jsme nechávali hrozny na ledové víno a jednou nám probrali Cabernet Sauvignon,“ přiznal.

Drobné krádeže kolemjedoucích cyklistů přitom podle sklepmistra sedleckého vinařství nestojí ani za řeč. Spíš než lidé hrozí vinicím kolem Sedlece špačci. Jejich náletům ale zatím vinařství čelí bez velkých ztrát.

Podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce nejsou krádeže hroznů ve vinicích nic zvláštního. „Ale rozsah je v tomto případě neobvyklý. Ke krádežím většinou dochází v místech, kde se dá přijet i odjet, aniž by zloději museli projíždět nějakou částí spojenou s majitelem vinice,“ všiml si Machovec.

Krádeže hroznů v takovém měřítku, jako je případ z Vrbice, se stávají spíše výjimečně. Také loni řešili policisté na Břeclavsku jeden větší nájezd. Zloději se vypravili do Klentnice, kde posbírali pět tun hroznů odrůdy Pálava. Poškodili čtyři majitele vinohradů a způsobili jim škodu za pětasedmdesát tisíc korun.

„Vinice se nacházejí za obcí a nejsou nějak hlídané. I to nahrává pachatelům. Nikdo si jich nevšimne,“ krčila rameny Haraštová.