Zprávu zveřejnili ve středu v podvečer představitelé mikulovské radnice. „K tomuto není co říct. Mnoho let tvrdé práce a desítky milionů korun, které celý projekt Portz Insel stál, aby mohl být letos v létě slavnostně otevřen, Nyní je poničen,“ komentoval fotografie s posprejovaným mostem i informační tabulí Dominik Ryšánek z Mikulovské rozvojové.

Podle jeho informací již předali Mikulovští věc policii a žádají svědky o informace. „Pokud máte informace, které by vedly k dopadení tohoto individua, prosíme, obraťte se na Obvodní oddělení Policie České republiky v Mikulově buď telefonicky na číslo 974 632 781 nebo osobně na adrese U Lomu 561E, Mikulov nebo na e-mail: bv.oop.mikulov.sekret@pcr.cz,“ vyzvali Mikulovští případné svědky.

Projekt za pětatřicet milionů korun dokončili restaurátoři v červenci letošního roku. Historický most kdysi tvořil jedinou přístupovou cestu k letohrádku nacházejícímu se na ostrově Insel uprostřed Nového rybníka. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území v minulosti značně utrpěla. Zvláště v období po druhé světové válce, když se nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou. Proto jsme se ho rozhodli uvést do původní podoby, upravit i okolní krajinu, a propojit tak české a rakouské příhraničí,“ přiblížil dříve Deníku Rovnost starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Stavební práce na projektu Portz Insel započaly v dubnu loňského roku. Kromě Mikulovských se na projektu podíleli i Sedlečtí a Drasenhofenští z druhé strany hranice.