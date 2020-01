Brněnský městský soud Vaňkovi udělil roční zákaz vykonávání práce strojvedoucího a řízení vlaků. Vaňkova obhájkyně při středečním odvolacím řízení u brněnského Krajského soudu zdůraznila, že tento trest je nepřiměřený a požádala o jeho zrušení.

Šlo totiž o Vaňkovo první pochybení. „Celé události je mi líto, chci se všem omluvit. Ponesu si ponaučení a trauma do konce života," zmínil u soudu Vaněk.

Soudkyně Hana Kleinová jednání odročila. Rozhodnutí senát vynese až poté, co získá zprávu Drážní inspekce. Ta totiž ještě není k dispozici, inspekce má na její vydání rok od nehody, k dispozici tedy bude v březnu.

Nehoda se stala loni pátého března. Srazily se souprava jedoucí z Letovic do Brna a spoj z Brna do Březové nad Svitavou. Při nehodě se zranilo jednadvacet cestujících i oba strojvedoucí.



Podle rozsudku brněnského městského soudu strojvedoucí Vaněk, který řídil vlak jedoucí do Březové nad Svitavou, nerespektoval znamení Stůj!, načež vjel do cesty přijíždějícímu vlaku. Na místě nehody pak zasahovali záchranáři i hasiči. „Ze souprav jednotky evakuovaly přibližně dvě stě padesát lidí," řekl tehdy mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.