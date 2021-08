Tato jen těžko uvěřitelná čísla vyplývají ze statistického měření, které nyní zveřejnili břeclavští strážníci. „Rychlostí přes sto kilometrů v hodině vjelo do ulice Lednická 845 řidičů a do Bratislavské ulice dokonce 3 565 řidičů,“ upřesnila mluvčí radnice Jana Pelcová.

Údaje pocházejí z období od poloviny listopadu 2019 do půlky května letošního roku. V uvedené době vjelo do města z obou směrů téměř tři a půl milionu aut. Z toho jeden milion a šest set padesát tisíc z nich vjíždělo do města rychlostí vyšší než pětapadesát kilometrů v hodině. „Tisíce řidičů vjíždí do města rychleji než povolenou padesátkou. Měření rychlosti děláme dlouhodobě a chování řidičů se nelepší. Naše koalice slíbila, že zvýšíme bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města, takže pro zlepšení dopravní situace uděláme maximum,“ zdůraznil starosta města Svatopluk Pěček.

Hned tři řidiči překročili při vjezdu do města v Lednické ulici dokonce rychlost sto sedmdesát kilometrů v hodině. „V Bratislavské ulici takto jel jeden řidič. Rychleji než sto čtyřicet kilometrů v hodině jelo v uvedeném období devatenáct aut v Lednické a šestadvacet řidičů v ulici Bratislavská,“ doplnil statistiku starosta.

Z čísel například také plyne, že ulicí Bratislavská vjelo od 1. dubna do poloviny května 2021 do Břeclavi přes dvaasedmdesát tisíc automobilů, které dodržely rychlost. Ale bezmála sto tisíc dalších rychlost na vjezdu překročilo. Ve stejném období vjelo do města ulicí Lednická téměř osmasedmdesát tisíc aut povolenou rychlostí, ale dalších více než šestačtyřicet tisíc povolenou padesátku překročilo. „Výsledky orientačního měření budou podkladem pro rozhodnutí města o instalaci měřících jednotek na rizikových příjezdech do města. Dopravní statistika vznikla na základě orientačního měření, takže za překračování rychlosti nebyly udělovány pokuty,“ poznamenala Pelcová.