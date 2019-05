Na místě zasahovala od pátečního dopoledne kromě policistů také zásahová jednotka a vyjednavač. Střelec se měl zabarikádovat v jednom z rodinných domů. Důvodem střelby byl pravděpodobně sousedský spor. "Na místě jsou dva mrtví, jde o útočníka a jednoho úředníka. Výstřel vyšel bez varování ze zálohy z domu. Pro úředníka letěl vrtulník. K zabarikádovanému muži policie vtrhla kolem půl dvanácté, našla jej už mrtvého," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Střelec neměl žádný trestní záznam. Podle policie však neměl ani povolení držet střelnou zbraň.

Po vstupu do objektu našli policisté podezřelého muže bez známek života. Zásah byl ukončen. Na místě probíhají úkony v trestním řízení. — Policie ČR (@PolicieCZ) 24. května 2019

Podle starostky obce je mrtvým mužem sedmapadesátiletý místostarosta obce Rudolf Štos. „Přerušila jsem pracovní cestu z Ostravy, kde jsem byla kvůli sněmu měst a obcí, a vracím se do Dražůvek. Místostarosta má velkou rodinu a vnoučata, je to velká tragédie a obrovská ztráta i pro obec, pro kterou toho hodně udělal," řekla Deníku starostka obce Klára Čundráková.

Štos měl šest dospělých dětí a několik vnoučat.

Blízko místa střelby má autodílnu místní zastupitel Josef Müller. "Ráno jsem zaslechl hlasité rány, ale nedal jsem si dohromady, že jde o výstřely. Nemůžu tomu, co se stalo, uvěřit. Takový hodný člověk si to nezasloužil. Místostarosta byl dobrý, oblíbený, v obci se staral o všechno. Teď nevím, co bude dál," okomentoval na místě.

Pachatel byl podle starostky podivín. "Měl samotářskou povahu. Netušili jsme, že má takové sklony. Místostarosta s ním měl dobré vztahy. Muž se neobjevoval na veřejnosti, ani nechodil do práce," řekla.

Předmětem sporu podle ní byla studna, ze které více lidí z obce odebíralo vodu. "Nemohli se shodnout, jestli je na obecním či soukromém pozemku. Pak se všichni domluvili, že se lidé, kteří doposud vodu čerpali, odpojí, včetně místostarosty. Ze strany pachatele došlo asi ke zkratu, poslední dny se choval divně," popsala Čundráková.

Policie pomocí místního rozhlasu upozornila obyvatele Dražůvek, aby v místě střelby nevycházeli z domů. Před několika minutami už rozhlas oznamenal, že policejní zásah skončil.

Podobný případ řešili jihomoravští kriminalisté před dvěma měsíci. V rodinném domě v Ostopovicích u Brna našli po střelbě dva mrtvé lidi. Muž zabil matku a poté otočil zbraň proti sobě. Policejní statistiky evidují do konce letošního dubna v kraji pět vražd.

Loni museli kriminalisté vyšetřovat na jihu Moravy šestnáct vražd. K vraždám podle nich dochází častěji mezi lidmi, kteří se znají. „Nájemné vraždy, které známe z devadesátých let, či loupežné vraždy se nevyskytují. Často to jsou takzvané domácí zabijačky, kdy vezme žena v kuchyni nůž a bodne manžela,“ informoval již dříve náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Libor Kachlík.