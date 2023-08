Krajský soud ve čtvrtek odpoledne schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a Pavlíkem. Odsoudil ho k odnětí svobody na tři roky se zkušební dobou v trvání pěti let. Pavlík u soudu činu litoval. „Chci udělat cokoliv, aby se to neopakovalo, byla to obrovská chyba,“ řekl ve čtvrtek.