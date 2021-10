Kyberkriminalita počet případů v kraji: 2021: 730 (do konce srpna) 2020: 739 (do konce srpna) 2020: 1031 (celkem) podíl v kraji: 2021: 7,29 % na celkové kriminalitě (zatím) 2020: 6,07 % 2019: 5,98 %

Lidé slovy odborníka Nováka také dělají často chybu z nepozornosti, unáhlenosti. „Jan Werich kdysi prohlásil, že se někdy naše uši diví, co naše pusa řekla. Teď se zase naše hlava mnohdy diví, co ruce odklikly. Potom lidé obvykle chybují kvůli neznalosti možných nebezpečí nebo právě v důvěřivosti až naivitě,“ zdůraznil pro Deník Rovnost.

Podle odborníka na kyberbezpečnost Zdeňka Nováka jsou si často největším rizikem lidé sami. Třeba při používání sociálních sítí. „Zejména sdílení kdečeho z našeho soukromí na internetu, snaha mít co nejvíce virtuálních přátel a lajků, to vše je vábnička pro zločince na internetu,“ upozornil.

Terčem zločinců na internetu se stávají také děti, zejména v oblasti sexuálně motivované trestné činnosti. „Lidé by si měli být dobře vědomí s kým komunikují a nezasílat závadové fotografie," podotkl Vala.

Podíl kyberzločinů na celkové kriminalitě je za prvních osm měsíců letošního roku v kraji přes sedm procent, loni to bylo o více než procento méně. „Jde zejména o majetkové útoky. Falešné inzeráty, podvodné investice, v poslední době jsou módní do virtuálních měn, nebo podvodná jednání typu falešného bankéře,“ vyjmenoval Vala.

