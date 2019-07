Břeclav – Břeclavští policisté vyřešili případ dvou ukradených jízdních kol. Má je na svědomí devětašedesátiletý muž, který už byl v posledních třech letech za krádeže souzen a potrestán.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Judita Špičáková

Do Břeclavi přicestoval ke konci června. U tamní obchodní akademie mu padlo do oka odstavené horské kolo. „Odstranil zámek a s kolem odjel směrem do centra,“ řekla k případu policejní mluvčí Kamila Haraštová.