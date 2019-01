Břeclavsko – Hned dvě chatky v Přítlukách u Nových Mlýnů přilákaly v uplynulých dnech zloděje. Z jedné zmizela fotopast, z další pak lahve alkoholu. „Majitelé nám loupež oznámili v úterý. Celková škoda i s poškozením chat se vyšplhala na sedm tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zloděj pak řádil také v zahrádkářské kolonii v Břeclavi. „Konkrétně v lokalitě Bořího lesa. Násilím se dostal do jedné z chat a ukradl rádio. Zde se vzniklá škoda dostala na necelých tisíc korun,“ dodala Haraštová.



Jak upozornila, v zimních měsících, kdy se v chatových oblastech pohybuje méně lidí, je riziko vloupání do objektů mnohem vyšší. „Je třeba, aby si majitelé rekreační objekty dobře zabezpečili. Někdy k chatkám zamíří také lidé bez domova. Ti hledají nejen cenné věci, ale i snědí zásoby jídla a pití, nebo v objektech nocují,“ zmínila mluvčí policie.



Doporučila, aby si chataři na zimu odvezli veškerou elektroniku, peníze, šperky a jiné cennosti. Neměli by také zapomínat na elektrické nářadí či motorové sekačky.