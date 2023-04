Žena sedícímu druhovi zabodla dvaceticentimetrový nůž do levé části hrudníku a způsobila mu asi osmicentimetrovou ránu pod klíční kostí. Partner se následně zvednul a otočil k Sendekové zády. Pak zaútočila znovu. Její další rána šla do levé části zad a pravděpodobně pronikla až do hrudníku.

Hned po zahájení soudního líčení se ženin obhájce Martin Pisarovič dotázal, jak velký trest by státní zástupce navrhoval, a zda by souhlasil s uzavřením dohody o vině a trestu. „Navrhoval jsem trest v první čtvrtině trestní sazby, tedy od deseti do dvanácti let,” reagoval státní zástupce Milan Richter.

Noční požár v Milovicích zničil loď a poškodil dům, škoda je v milionech korun

Při uzavření dohody by žalobce souhlasil i s trestem nižším. „Mohl by být i pod hranicí trestní sazby,” doplnil. Při hodinovém přerušení hlavního líčení státní zástupce dohodu vypracoval a soud návrhu vyhověl. Obžalované přitom hrozilo až osmnáct let vězení. Sendekovou navíc čeká ústavní protialkoholní léčba a úhrada necelých čtyřiatřiceti tisíc korun Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Podle předsedy senátu Martina Vrbíka k trestu pod spodní hranicí pro ženu pomohl fakt, že muže nezabila. „Jeho zranění v konečném důsledku bylo pouze lehčího charakteru,” uvedl Vrbík.

Pozůstatky pohřešovaného muže z Bořetic našli po čtyřech letech v blízkém lese

Soudce poukázal i na přetrvávající společné soužití partnerů. „Už to bude asi tři roky, co jsme spolu,” řekla Deníku Sendeková. Nyní už spolu ale žijí na jiném místě, než se udál pokus o vraždu.

Soud bral podle Vrbíka v potaz i skutečnost, že se oba partneři oddávají zvýšené konzumaci alkoholu. „Jejich soužití nebylo a zřejmě ani není v souladu s obecně uznávanou morálkou a pravidly partnerského soužití, takže i tato skutečnost byla reflektována navrženým trestem, se kterým se soud ztotožnil,” komentoval rozsudek soudce Vrbík.

Sendeková zůstává na svobodě až do doby, než jí přijde výzva k nástupu do vězení.

LUCIE BURIANOVÁ