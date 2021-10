Zároveň připomněl řidičům, aby nenechávali v autě cenné předměty a vůz si zabezpečili. „Pokud už z nějakého důvodu musíte v autě nechat cenné věci, pak je uschovejte například do kufru vozidla, aby na ně nebylo vidět a využijte hlídaného parkoviště. Při odchodu od vozidla vždy zkontrolujte uzavření oken a uzamčení dveří,“ poradil mluvčí policie.

Policisté mají v rukou videozáznam svědků, muže a ženy, kteří by mohli svým svědectvím přispět k objasnění případu. „Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří by na zveřejněném videu poznali tyto svědky, aby kontaktovali policisty na telefonním čísle 974 632 701 nebo na tísňové lince 158,“ vyzval policejní mluvčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.