Okolnosti případu nechtěli komentovat, kvůli probíhajícímu vyšetřování násilného činu. „Člověka, po kterém pátráme, se nám zatím nepodařilo zajistit. Víc tuto chvíli nemohu sdělit,“ řekl Deníku Rovnost policejní mluvčí David Chaloupka. Jak muž zemřel, neupřesnil.

Šílená jízda řidiče: Popicemi uháněl 140, ve slepé uličce pak utíkal policii

Starostka šestitisícového města na jihu Moravy Hana Potměšilová měla podle svých slov jen zprostředkované informace. Uvedla, že hustopečští strážníci původně prověřovali oznámení o tom, že muž, který byl později nalezen v bytě mrtvý, nedorazil na určené místo. „Pak si to přebrala státní policie. O násilném úmrtí mě nikdo ale neinformoval. Zachytila jsem to až v médiích. Rodinu muže, kterého policie hledá, znám. Jsou místní. On už tady ale dlouho, co vím, nebydlí,“ dodala Potměšilová.