„Na místě se našly stopy chemických látek, které mohly být příčinou výbuchu. Nyní je zkoumají odborníci. Zda mohly sloužit například k výrobě drog, nemohu v tuto chvíli komentovat. Neznám výsledek z laboratoře. Výslech zraněných mužů, který by mohl příčinu výbuchu odhalit, závisí na jejich zdravotním stavu,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Jednoho muže s těžkými popáleninami transportoval vrtulník do popáleninového centra do ostravské fakultní nemocnice. Druhého pak záchranáři převáželi do Brna. Policisté a hasiči evakuovali z domu třicet lidí. „Přibližně po dvou hodinách se někteří z obyvatel domu mohli vrátit domů,“ upřesnil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Podle statika je budova obyvatelná. Okolní byty ani statiku domu výbuch vážně nepoškodil. Předběžný odhad škody je minimálně půl milionu korun.

Zdroj: město Břeclav