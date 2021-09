Jednu plnohodnotnou večeři si budou muset od nového roku odpustit, nebo naopak připlatit turisté, kteří se na týden ubytují ve Znojmě. Kvůli poplatkům za ubytování. Tamní zastupitelé schválili jejich navýšení z deseti na dvacet korun za den a osobu.

Získané peníze chtějí představitelé radnice investovat do propagace regionu. „S pouhými deseti korunami patří Znojmo k městům s nejnižší sazbou poplatku v celé republice. Samotné náklady na administraci poplatku jsou však velmi vysoké, a také proto jsme se rozhodli jej navýšit,“ zdůvodnil místostarosta Znojma Lukáš David, který má cestovní ruch na starosti.

Mezi provozovateli ubytovacích zařízení, ale panují rozpaky. „Může se zdát, že to není velká zátěž. Ale teprve teď se po covidu znovu stavíme na nohy, navíc zdražuje plyn a elektřina. Město by mohlo šetřit jinde a ne na nás vydělávat,“ neskrývala rozčarování provozovatelka penzionu U císaře Zikmunda v centru historického Znojma Vlasta Masri.

Ceny za ubytování v sedmi apartmánech tam nezvedali několik let. „Zatím jsme se nerozhodli, jak se k zdražování a poplatkům postavíme, zřejmě ale budeme muset od příštího roku ceny navýšit,“ zvažovala.

Radost z nové taxy za ubytování nemají ani v největším ubytovacím zařízení ve městě v Premium Hotel Znojmo. V šestasedmdesáti pokojích se tam může ubytovat bezmála sto osmdesát lidí. „Bude to mít spíše psychologický dopad na hosty. Ještě nedávno neplatili žádný poplatek, pak deset korun a nyní dvacet. Je třeba vzít v úvahu, že částka se násobí počtem dní a osob,“ poukázal mluvčí hotelu Aleš Přepechal.

Poplatky za ubytování 2021:



Znojmo 10 Kč (2022/20 Kč)

Valtice 50 Kč

Břeclav 25 Kč

Mikulov 21 Kč

Pasohlávky 20 Kč

Brno Medlánky 50 Kč

Brno střed 21 Kč

Hodonín 15 Kč

Blansko 20 Kč

V hotelu totiž zaplatí hosté poplatek navíc, k částce za ubytování. Přepechal se snaží rozhodnutí radnice vidět pozitivně. „Zvýšení trochu chápeme a pokud se peníze vrátí v propagaci, která přiláká do města turisty i mimo sezónu, může to být přínos. Jenže my odvádíme městu asi největší poplatky a sami přitom musíme vynakládat velké úsilí na to, abychom k nám turisty přilákali,“ neztotožnil se s navýšením bez výhrad.

Znojemští přesto nepatří k těm, jenž by za ubytování požadovali maximum. Doposud tam patřil poplatek k nejnižším v kraji. Jak zjistil Deník Rovnost, ve většině turisticky významných místech zaplatí lidé právě dvacetikorunu. Výjimkou jsou brněnské Medlánky a Valtice na Břeclavsku. Tam zvolili nejvyšší možnou taxu padesát korun.

Ve Valticích kvůli drastickému zvýšení sepisovali lidé začátkem roku i petici, jejich obavy z prázdných penzionů se ale nenaplnily. Lidé se ubytovali i tak. „Protože platíme poplatek ze svého, lidé to nepoznali. Přišlo nám nefér jim cenu navyšovat, když už měli zaplaceno předem. Příští rok, ale budeme muset zřejmě zdražit,“ krčil rameny Zdeněk Dřímal z penzionu Addo, jenž se pod petici také podepsal.

Nejvíc ho mrzí, že se s nimi o navýšení nikdo nebavil. „Většina zastupitelů s námi o tom nechtěla jednat. Víc to uškodilo, než pomohlo. Hlavně ve vzájemné spolupráci s městem. A propagaci za odvedené peníze nevidíme. Platíme si ji sami,“ nenašel pochopení.

Znojemští propagaci regionu slibují. „Zatím nepadla konkrétní částka, ani projekt na který by se získané peníze využily. Region si ale zaslouží být objeven. Zvolená výše poplatku zcela odpovídá reálnému turistickému potenciálu Znojma,“ uvedla předsedkyně destinační společnosti ZnojmoRegion Marie Tesařová.

Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu jižní Moravy je poplatek za ubytování nástroj, který se ve světě používá zcela běžně. „Pokud se vybrané peníze použijí zpět do marketingu, na podporu turismu a zviditelnění regionu, je to jen dobře. Malá částka turistu nezatíží, naopak město může ve výsledku získat významné prostředky,“ doporučila Pavla Bednářová.

V případě Brna, které podle ní začíná teprve s poplatky pracovat, by mohlo město získat miliony korun. Ve Znojmě vyberou ročně na poplatcích za ubytování tři čtvrtě milionu korun. Příští rok by to tak mohl být dvojnásobek.

Svérázný názor na to má Ivan Kotek z Brna. „Když bude nejhůř, začneme s sebou vozit zase řízky v alobalu. Teď to ještě přežijeme,“ řekl.