Na místo vyrazili ve čtvrtek dopoledne, aby tam zastihli Ukrajince bez povolení k pobytu nebo práci. „Kontrolovaná společnost totiž uzavřela s dalšími dvěma firmami smlouvu o dílo. Ty jí dodaly pracovníky, ovšem bez řádných dokladů a pracovních smluv. Obě dodavatelské společnosti se tak dopustily několika přestupků, protože umožnily výkon nelegální práce, nevedly řádnou evidenci a nesplnily oznamovací povinnost vůči úřadu práce,“ vysvětlila Temňáková.

Hrozí jim za to pokuta až do deseti milionů korun. Zákon však podle mluvčí porušili i Ukrajinci, protože vykonávali nelegální práci bez platného povolení k pobytu, bez pracovního povolení a řádné smlouvy. Čelí tak hrozbě pokut až do sta tisíc korun. Případy dále řeší Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.