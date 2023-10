/VIDEO/ Zbil svého otce, svázal mu ruce za zády a nechal ho umírat s pytlem na odpadky přetaženým přes hlavu. Jednapadesátiletý Dušan K. z Hustopečí na Břeclavsku se k činu v pondělí u Krajského soudu v Brně přiznal.

Hájil se mimo jiné tím, že jej otec v dětství bil a později ponižoval. Podle soudu ale obžalovaný spáchal velmi brutální útok, nad kterým navíc neprojevil dostatečnou lítost. Uložil mu proto trest ve výši šestnácti a půl let vězení, obžalovaný se odvolal. O případu Deník již dříve informoval, Dušan K. se po vraždě skrýval v Německu a pátrali po něm policisté.

K vraždě došlo v Hustopečích na konci ledna letošního roku. „Svého jednasedmdesátiletého otce napadl deseti údery boxerem (zbraň zvyšující účinnost pěstních úderů, pozn. redakce), nasadil mu na ruce za zády pouta a natáhl mu na hlavu pytel na odpadky. Poté tělo poškozeného zabalil do igelitových pytlů, přelepil páskou, uklidil a zamkl byt a odjel otcovým autem," sdělil obžalobu u pondělního jednání státní zástupce Ivan Hrazdira.

Obžalovaný Dušan K. se k činu přiznal. „Otec mě vyprovokoval jeho ponižováním. Pomlouval mě u příbuzných a vysmíval se mi. Navíc se mi vybavilo mé dětství, kdy mě za všechno bil a choval se násilnicky. Matka mě chránila vlastním tělem a kolikrát dostala i ona," vylíčil rodinné problémy jednapadesátiletý muž.

Případ brutální vraždy posuzoval v pondělí Krajský soud v Brně.Zdroj: Deník/Magdaléna BlažkováTy se podle obžalovaného zhoršily po smrti jeho matky. „Byla zlatá a držela nade mnou ochrannou ruku. Otec se se mnou už před dědickým řízením přestal bavit, vadilo mu, že u něj bydlím, tak jsem odešel a žil jsem v autě," popsal. Po čase se na otce obrátil s prosbou o to, aby se mohl do jeho bytu vrátit. Podle svých slov prodal auto a zaplatil otci za bydlení a jídlo šedesát tisíc korun.

Společné soužití obžalovaný u soudního líčení popisoval jako problematické a vinu přičítal především svému otci. „Choval se neurvale, zlehčoval válku na Ukrajině, připadalo mi, že propadl alkoholu. Měl ve zvyku do všeho bouchat a když jsem ho napomenul, odvětil mi, že on je tam doma. Nikdy si neodpustil to, aby mě pomluvil u rodiny a známých a vysmíval se mi," stěžoval si Dušan K. u soudu.

Napadení popsal jako výbuch nahromaděných emocí. „Otec seděl v obýváku a já jsem schválně bouchnul, aby se lekl tak, jako vždy já. Potom jsem na něj šplíchnul pepřový sprej, který jsem měl v kapse a on se dopotácel do koupelny umýt. Myslel jsem si, že je to vyřízené, ale když jsem za ním přišel, tak došlo k výměně názorů. Chytil jsem amok a začal jsem ho napadat boxerem" popisoval obžalovaný. Zbitému otci následně spoutal ruce za zády, údajně proto, aby nemohl zavolat policii.

Podle výpovědi Dušana K. i v této situaci pokračovala vzájemná výměna názorů. „Aby skončilo to deptání, kterého jsem se za padesát let naposlouchal až až, tak jsem šel do spíže, vzal jsem igelit a ukončil jsem to," uvedl.

Státní zástupce apeloval na soud, aby nesnižoval trest pod spodní hranici sazby jen proto, že se obžalovaný doznal a naznačil, že doznání bylo pouze účelové. „Obžalovaný tvrdí, jak si za to poškozený mohl sám. Podle výpovědí svědků byl ale jeho otec veselý a komunikativní člověk, který pomáhá sousedům a rodina ho respektuje," pronesl Hrazdira. Dušan K. podle něj mohl z bytu kdykoliv odejít, pokud mu tam bylo ubližováno, namísto toho však v bytě parazitoval.

Předsedkyně Dita Řepková odsoudila Dušana K. za vraždu k trestu šestnácti a půl let ve vězení s ostrahou. „Obžalovaný se neomluvil, neprojevil lítost ani zklamání sám nad sebou. Nelze tady hledat moc polehčujících okolností, sice se přiznal, ale jeho vina byla prakticky jasná už v přípravném řízení. Jednalo se o vraždu s rozmyslem, velmi brutální čin syna vůči svému starému otci, který na to nebyl připraven," shrnula odůvodnění rozsudku.

Rozsudek je nepravomocný, obžalovaný nesouhlasí s výší trestu a odvolal se. Do projednání u odvolacího soudu zůstává ve vazbě, ve které je od května letošního roku. Už jednou se totiž pokusil uprchnout, v březnu jej na útěku zadrželi v Německu místní policisté.

