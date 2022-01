O svědkovi se policisté dověděli během vyšetřování. „Těsně před nehodou cyklistku předjížděl na mostu přes říčku Trkmanku osobní automobil. Právě svědectví jeho řidiče by mohlo přinést další důležité informace pro objasněné nehody. Informace můžete sdělit na tísňové lince 158 nebo přímo břeclavským dopravním policistům na telefon 602 469 135,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ženu nechal ležet na silnici bez pomoci. Od nehody u Podivína řidič ujel

Auto ženu srazilo ráno 14. ledna okolo tři čtvrtě na šest na cestě z Rakvic ve směru do Podivína. „Žena utrpěla zranění, se kterými byla převezena do nemocnice. Vozidlo i kolo jelo směrem do Podivína. Nehoda se stala těsně za mostkem přes Trkmanku,“ přiblížil jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.