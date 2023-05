Přibližně dvacet kilometrů ujížděl pětatřicetiletý muž policistům, kteří ho naháněli mezi Pohořelicemi a Horními Věstonicemi. Podle nich jde o zloděje, který se na jižní Moravě specializoval na vykrádání zázemí sportovních areálu. Celkově škoda se vyšplhala na dvě stě tisíc korun.

Řidič ujížděl policistům skoro dvacet kilometrů. | Video: policie

Deník o takových případech z Vranovic a Přibic informoval před několika dny. Tento týden se zadržení podezřelého řidiče změnilo v dramatické nahánění.

„Jakmile zjistil, že jej kolegové chtějí zastavit, začal ujíždět. A důvod rozhodně měl. Muže, který se před nedávnem vrátil z vězení, jsme podezírali z řady krádeží především na Pohořelicku,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Auto ujíždělo z Pohořelic do Horních Věstonic, kde se hlídce podařilo řidiče zadržet poté, co havaroval. Při kontrole se ukázalo, že muž má zákaz řízení a navíc převáží věci pocházející z trestné činnosti. Na ruce tak dostal pouta a zamířil do cely.

„Při vyšetřování se potvrdilo, že hraje stěžejní roli ve třinácti vyšetřovaných případech. Specialitou jeho zlodějských výprav byly restaurační provozovny ve sportovních areálech. V nich se zajímal především o alkohol, cigarety a pochutiny,“ připomenul mluvčí Malášek.

Mizely dokonce prázdné sudy od piva, pípa, deset kilo kuřecích řízků, olej na vaření, játrové knedlíčky nebo zelenina.

„V bufetu na fotbalovém hřišti na Znojemsku, kam se dostal pro něj obvyklým násilným způsobem po poničení okna, se musel spokojit jen s na baru odloženými drobnými mincemi. Z další provozovny odešel pouze se šestadvaceti lízátky,“ dodal mluvčí. Podle něj se zadržený k případům přiznal. Nyní je ve vazbě.