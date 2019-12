Zloděj vykradl pohostinství v Kašnici. Odnesl elektroniku, peníze a cigarety

Kašnice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - K ohlášenému vloupání do pohostinství museli v pondělí před sedmou hodinou ráno vyjíždět do Kašnice policisté. „Pachatel vnikl do provozovny a ukradl tam elektroniku a drobnou peněžní hotovost. Vypáčil také automat na cigarety,“ informovala mluvčí břeclavských policistů Kamila Haraštová.

Zloděj vnikl v pondělí ráno do pohostinství v Kašnici. | Foto: Eva Kotová