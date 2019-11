Zloděj ze strojů bral, co mu přišlo pod ruku. Rádio, vysílačku i naftu

Strachotín - Autorádio, vysílačku ale také desítky litrů nafty ukradl zatím neznámý zloděj z pracovních strojů u Strachotína. „Vloupání vyšetřují policisté od tohoto týdne. Neznámý pachatel se vydal na hráz Novomlýnské nádrže a z volně přístupného areálu si odnesl, co se mu hodilo. Mezi výčet jeho nových věcí patří autorádio, vysílačka či anténa. To vše ukradl z jednoho odstaveného pracovního stroje, do kterého vnikl násilím,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ilustrační foto. | Foto: celní správa