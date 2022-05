Uplynulý týden měli podle ní strážníci ve městě obzvláště rušný. Zmínila bdělého asistenta kriminality, který si všiml hledaného muže. Zalarmoval strážníky, kteří ho předali policistům. „Správní řízení nemine jedince, co neustále bezdůvodně vytáčel nejen linku 156, ale i operačního, kterého z bezpečného konce aparátu častoval vulgarismy. Sprostý byl i muž nakupující v jednom obchodním domě, tentokrát to schytala prodavačka, která se na něj mile usmála. Vyložil si to jako výsměch a bylo zaděláno,“ přiblížila další události mluvčí.