„Na základě obrázků, které se objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil a já tu s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil," řekl na tiskové konferenci Prymula.

Více o kauze ministra zdravotnictví Romana Prymuly naleznete ZDE

„Obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltýnka, abych se zúčastnil schůzky a na schůzku jsem odjel. Ve voze jsem měl roušku, poté jsem na Vyšehradě vystoupil, opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Nejedná se restauraci, můžete se o tom přesvědčit," řekl Prymula.

Na schůzce byl kromě Faltýnka ještě ředitel ostravské nemocnice Jiří Havrlant. „Když jednání skončilo, odešel jsem ven bez roušky, když jsem nasedl do automobilu, roušku jsem si nasadil," dodal s tím, že k pochybení z jeho strany nedošlo.

Co se týče zákazu shromažďování, to začalo platit od 6. hodiny ranní následujícího dne. „Řešili jsme akutní věci právě proto, že další den začal platit zákaz shromažďování," řekl. Co se týče samotného jednání, tak podle jeho slov řešili otázky Sněmovny a některých opatření i komunikaci.

Vyjádření kapituly:

„Majitelem objektu je Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Nájemník má s majitelem objektu uzavřenou platnou nájemní smlouvu. V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků. Událost zveřejněná deníkem Blesk nás zaskočila a nemáme k ní žádné přesné informace od nájemníka. Budeme po provozovateli vyžadovat vysvětlení. Teprve na základě jejich vyjádření rozhodneme, jaké další kroky bude třeba učinit," napsal v prohlášení Michal Němeček, děkan kapituly.

Řešili plošné testování

Faltýnek podle Prymuly zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (ANO) a jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic. „Řešila se problematika testů, tedy plošného testování v MS kraji. Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu rezignovat nehodlám," dodal Prymula. „Samozřejmě je možností pana premiéra, aby mě odvolal," dodal.

Podle ranního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) je to však katastrofa. „Je to pro mě šok," řekl. Taková chyba podle něj nejde omluvit. „Pokud my požadujeme od lidí, aby nosili roušky, dokonce i v autě a komplikujeme život lidem tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody a omezujeme lidi v pohybu, tak musíme jít příkladem," řekl premiér.

„Je mi úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali a koho tam zvali a proč, nemůžeme kázat vodu a pít víno," dodal Babiš.

„Z tohoto důvodu jsem požádal pana ministra o rezignaci, a v případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám," řekl ráno. „Mě to velice mrzí, já se za to omlouvám všem, naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru. Všichni bojujeme v plném nasazení," dodal.

Podle premiéra Prymula bojoval, ale tato věc se neměla stát a přišla v nejhorší čas. „Nikdo není nenahraditelný, ani já. Já jsem přesvědčen, že tuhle situaci zvládneme. Přijdu s urychleným řešením, budeme se snažit najít náhradu," řekl Babiš. Prymula je podle něj odborník a o další spolupráci s ním bude jednat. Během první vlny byl významnou postavou. Z hlediska důvěry vůči vládě však není jiné řešení.

Faltýnka předseda vlády požádal o rezignaci na post prvního místopředsedy hnutí ANO. Ten v pátek odpoledne jeho žádosti vyhověl a rozhodl se postu v čele hnutí vzdát.

Musí jít příkladem

Dnešní situaci spolu prý Babiš s Prymulou řešili, ministr mu vysvětlil, že se o schůzce dozvěděl půl hodiny před setkáním. Účastnil se ho prý i ředitel ostravské nemocnice.

„Řešili prý projekt plošného testování a pobyt lékařů z USA. To je sice fajn, ale nic to nemění na tom, že musí jít příkladem, pokud každý den apeluje, aby lidi dodržovali nařízení, tak je musí dodržovat, musí jít příkladem. Tady platí padni komu padni, i když mě to mrzí," řekl Babiš.

Premiér bude urychleně hledat náhradu. Už informoval prezidenta, který o tomto rozhodnutí vyjádřil pochybnosti, setkají se v Lánech dnes v 16:00.

Jeho cíl je, aby nový ministr byl už v pondělí ve vládě. „Mluvil jsem se dvěma kandidáty na pozici ministra. Jeden je na cestě, uvidím ho za chvíli. Musím to vyřešit do času schůzky s panem prezidentem,“ řekl Babiš.

Podle České televize nabídl Babiš post řediteli fakultní nemocnice Praha Davidu Feltlovi, ten ji ale odmítl. Podle serveru Novinky.cz je mezi kandidáty i současný ředitel Fakultní nemocnice v Motole a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rozhodnutí Babiše vítá. "Vítám rozhodnutí pana premiéra, bylo to jediné možné a správné řešení. Tento krok nám dává šanci udržet si důvěru veřejnosti při prosazování nezbytných opatření v boji proti epidemii," napsal Hamáček. Ve vysílání na CNN Prima NEWS později naznačil, že v případě, že by ministr zdravotnictví Roman Prymula zůstal ve funkci, odešla by ČSSD z vlády. K rezignaci Prymulu vyzýval už ráno, stejně jako například další sociálně-demokratický ministr kultury Lubomír Zaorálek nebo opozice.