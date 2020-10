„Pan prezident nového kandidáta přijme v úterý. Je to člověk s bohatými zkušenostmi ve zdravotnictví,“ uvedl premiér. „Má obrovské mezinárodní zkušenosti, takže jsem přesvědčen, že panu prezidentovi se bude líbit. Jméno nástupce Romana Prymuly však nezmínil.

Babiš dříve uvedl, že oslovil dva potenciální kandidáty. Jedním z nich byl podle České televize ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl, ten měl ale nabídku odmítnout. Možným nástupcem Romana Prymuly tak může být náměstek Fakultní nemocnice Brno Jan Blatný, který se dnes s premiérem také setkal. Případnou nabídku funkce však podle České televize komentovat nechtěl. Babiš doufá, že nového ministra zdravotnictví uvede do funkce ve čtvrtek.

Premiér uvedl, že ho situace v souvislosti s ministrem Prymulou mrzí. „Nemůžeme žádat po lidech, aby dodržovali opatření, když je naši lidé nedodržují. Já se všem omlouvám,“ uvedl. Podle svých slov mu nabídl funkci v expertním týmu epidemiologů.

Na dotaz, zda Zeman souhlasil s odvoláním Prymuly, předseda vlády odpověděl, že „podle ústavy má na to právo a prezident jeho návrh akceptoval“. Že by prezident odmítl dosavadního ministra zdravotnictví odvolat Babiš neočekává. „Tím, že akceptoval to setkání, to platí,“ řekl Babiš.

„Pan prezident postupuje v dohodě s premiérem. Zvolený postup je maximálně vstřícný, optimální, plně odpovídá vzniklé situaci. Pan prezident nebude přispívat k mediální hysterii. Klíčové je, že díky řešení, které vzniklo v Lánech, není nikterak ohrožen boj s nebezpečnou pandemií,“ komentoval na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček

Jednání v restauraci

Prymula navštívil v noci na čtvrtek restauraci Rio's na pražském Vyšehradě. V soukromém salonku se setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Porušil tím svá vlastní nařízení, když restaurace musejí být kvůli koronavirové pandemii zavřené. Nejprve prohlásil, že pokud si to veřejnost přeje, rezignuje. Později však rezignaci odmítl a uvedl, že „nic neporušil“.

„Obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltýnka, abych se zúčastnil schůzky a na schůzku jsem odjel. Ve voze jsem měl roušku, poté jsem na Vyšehradě vystoupil, opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Nejedná se restauraci, můžete se o tom přesvědčit," vysvětlil Prymula.

To však v tiskovém prohlášení odmítl děkan vyšehradské kapituly Michal Němeček. „Objekt restaurace Rio's je celý pronajatý společnosti MIDI a kapitula zde nemá žádné jiné prostory. V žádném dalším prostoru kapituly zmínění politici nebyli,“ napsal.