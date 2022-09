Firmám v Česku chybí pracovníci. Podívejte se, kolik bere svářeč nebo šéf firmy

Koho se tedy nově schválené snížení důchodového věku týká? Jde asi o 6500 zaměstnanců – členů výjezdových skupin, operátorů zdravotnických operačních středisek a záchranářů horské služby. „Záchranáři jsou prakticky permanentně vystaveni stresu, často i fyzické zátěži. Proto je naprosto správné jim dřívější odchod do důchodu umožnit,“ odůvodnil zavedení úlevy pro tuto skupinu pracovníků ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na dřívější odchod do důchodu tak budou mít nárok ti záchranáři, kteří v této profesi odpracují alespoň 4400 směn. Představuje to asi dvacet odpracovaných let. V takovém případě budou moci jít do důchodu již o 30 měsíců dříve než ostatní pracovníci. Za každých dalších 74 odpracovaných směn navíc dostanou k dobru snížení důchodového věku ještě o jeden kalendářní měsíc, nejvýše ale o pět let.

Důležité přitom je, že za tyto pracovníky zaměstnavatelé odvádějí zvýšené pojistné. Tím se vyváží skutečnost, že na snížený důchodový věk této vybrané skupiny nebudou doplácet ostatní zaměstnanci, kteří výhodu dřívějšího odchodu do důchodu nemají.

Upravíme systém

Na další změny systému důchodů si ale lidé budou muset počkat. „V polovině příštího roku bude předložena první část důchodové reformy,“ uvedla Davidová. Předložit v roce 2023 návrh stabilního systému „férových“ důchodů vláda slíbila již ve svém programovém prohlášení. Důchody by se podle něj měly skládat ze tří složek.

Základní má být vyšší než dnes, aby pomohla k zajištění důstojného života ve stáří. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí. Třetí, dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu, podpory se má dočkat i soukromé penzijní spoření.

Tato reforma důchodů se připravuje již nyní za spolupráce odborníků z poradního týmu, v němž zasedají ekonomové, zástupci koaličních stran i úředníci. "Jako členové komise pro parametrické změny říkáme, aby se tyto věci dělaly systémově, a abychom měli jasně spočtené dopady na veřejné rozpočty, hlavně státní rozpočet," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Hana Horská, která v expertním týmu rovněž zasedá.

Co vláda ohledně důchodů slíbila ve svém programu:

- do konce roku 2023 předloží a realizuje důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových důchodů

- důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné

- základní složka se zvýší tak, aby pomohla k důstojnému životu ve stáří podle finančních možností státu

- zásluhová složka vyjde odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí

- dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu, stát podpoří i soukromé penzijní spoření

- pracujícím seniorům se více zohlední odpracované roky

- zkrátí se doba pro nárok na důchod, započte se i doba studia

- zavede se dobrovolný společný vyměřovací základ pro manžele

- zavede se možnost platit jedno procento důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům



Zdroj: vlada.cz