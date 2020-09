Zdroj: DeníkŘeditelé mohou již nyní čerpat finance na zakoupení počítačů, notebooků či softwaru, aby se s případnými výpadky v kontaktní výuce pedagogové i žáci snáze vyrovnali. Stát na to uvolnil 1,3 miliardy korun.

Na jaře budou středoškoláci ve společné části maturity poprvé skládat zkoušku jen formou didaktických testů. Nadále si budou moci vybírat mezi matematikou a cizím jazykem, čeština je povinná pro všechny, ale sloh a ústní zkouška přechází do kompetence školy, a to včetně hodnocení.

Učitelé se mohou těšit na devítiprocentní zvýšení platů. Jejich průměr by měl dosáhnout 45 tisíc korun. Na podzim vláda projedná klíčový dokument Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Některé školy zůstaly zavřené

"Škol, které jsou zavřeny z rozhodnutí krajských hygienických stanic, je v tuto chvíli nad deset," řekl ČTK ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj v dalších školách o posunutí začátku školního roku pak rozhodli ředitelé.

Neotevřelo tak do 20 škol z celkem 12 tisíc, uvedl Plaga. "Není to ohniskově. Spíše to jsou nahodilé výskyty po celé republice," dodal. Podle seznamu spolku Pedagogická komora bylo v pondělí večer v karanténě 20 mateřských, základních a středních škol a gymnázií.

