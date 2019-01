Tradičních pověry spojují čočku s penězi, zdravím i hojností. Není proto divu, že prvního ledna nechyběla na stole v celé řadě domácností - podle hesla jak na Nový rok, tak po celý rok. Čočku si však můžete vychutnat kdykoli. Uvařte si ji tradičně na kyselo nebo se inspirujte našimi originálními recepty. Chutnají skvěle, a navíc přinášejí štěstí.

Čočka se jí v českých zemích už od mladší doby kamenné. Později, stejně jako jiné luštěniny, tvořila hlavní součást jídelníčku našich předků, kteří z ní vařili kaše. Připravovali je jak naslano, mastěné sádlem a ochucené kysaným zelím a špekem, tak i nasladko přidáním skořice, medu, másla a sušeného ovoce. Ve středověku byla tato plodina považována za jídlo chudých, nicméně například v Číně nebo Indii si ji považovaly nejvyšší vrstvy.

V moderní době čočku nahradily jiné, nově objevené potraviny, ovšem v posledních letech se znovu vrací na výsluní, a to zejména pro svou skvělou chuť, nízkou cenu, variabilní využití a zdravotní benefity. Čočka obecně je významným zdrojem bílkovin, a to nejen pro vegetariány. Obsahuje také vysoký podíl rozpustné vlákniny, která bojuje proti obezitě a má pozitivní vliv v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Barevné varianty

K nejznámější druhům patří zelená a hnědá čočka. Obě jsou bohaté na kyselinu listovou a železo, čímž bojují proti chudokrevnosti. Červená čočka zase obsahuje železo, fosfor, vitamin B6, zinek a selen. Černá čočka disponuje dvojnásobným množstvím bílkovin než ostatní čočky, a také je dobrým zdrojem železa, vitaminu skupiny B, vlákniny a antioxidantů.

Kromě klasického využití v kaších, náplních a polévkách se tato luštěnina hodí i do teplých salátů (třeba s dýní, výrazným sýrem a opečenou cibulí), kořeněných exotických jídel (například indický dhal nebo karí) a hutných dezertů, kde se používá jako základ místo mouky (nejen dortového) těsta.

Loupaná se výborně hodí také pro miminka v prvních měsících pevné stravy. Pokud máte problémy s trávením a plynatostí, čočku před přípravou fermentujte. To se dělá tak, že ji naložíte do vody s trochou probiotik a citronové šťávy. Po 24 hodinách a propláchnutí bude připravená k vaření. Dobrou chuť!

Čočkovo-kávové brownies Na cca 12 porcí, 25 minut + chladnutí, bez lepku, laktózy a cukru



Suroviny: 2x 400g plechovka červené či černé čočky (můžete použít i vařenou čočku), 4 lžíce mandlového másla, 1 menší banán, 4 lžíce kakaa holandského typu + na poprášení, 1 lžíce medu, 1⁄2 lžičky jedlé sody, 12 vypeckovaných měkkých datlí (my použili Medjool), kokosový olej na vymazání, 1 espresso, neloupané mandle na ozdobu



Postup: Předehřejte troubu na 200 °C, vymažte plech o velikosti 20 x 20 cm kokosovým olejem a dejte jej stranou. V mixéru smíchejte čočku s mandlovým máslem, banánem, kakaem, kávou a medem a několika pulzy promixujte. Přidejte sodu, znovu promíchejte a nakonec vsypejte měkké datle a rozmixujte dohladka. Celou směs přelijte do vymazaného pekáčku, dozdobte mandlemi a dejte péct na 15 minut. Před podáváním nechte vychladnout a ještě posypejte zbylým kakaem, chcete-li. Brownies by měly být velmi vláčné. Takto vydrží v lednici až dva dny.

Čočková polévka s kokosovým mlékem Na 4 porce, 1 hodina, bez lepku



Suroviny: 200 g čočky, 1 petržel, 2 řapíky celeru, 2 mrkve, 2 menší cibule, 5 cm zázvoru, 500 g kuřecích křídel, 250 g kuřecích prsou, 2 lžíce olivového oleje, šťáva z 1 limety, 1 lžíce rybí omáčky, 1 lžíce hnědého cukru, 150 g žampionů, 400 ml kokosového mléka, hrst čerstvého koriandru, chilli dle chuti, sůl a čerstvě mletý pepř, chleba naan nebo pita k podávání



Postup: Na lžíci olivového oleje osmahněte očistěnou a pokrájenou kořenovou zeleninu. Po chvíli přidejte oloupané cibule a zázvor, kuřecí maso a zalijte litrem a půl vody tak, aby vše bylo ponořené. Nechte pod pokličkou bublat asi 40 minut. Poté vývar přeceďte, maso dejte stranou vychladnout a pak oberte po vláknech.



Čočku uvařte podle návodu na obalu. Na zbylém olivovém oleji mezitím opečte omyté a pokrájené žampiony. Jakmile začnou chytat zlatavou barvu, zakápněte je limetovou šťávou a rybí omáčkou a přidejte k nim cukr. Zkaramelizované houby přesuňte do vývaru a nakonec do něj vmíchejte kokosové mléko, uvařenou čočku a natrhané maso. Dochuťte solí, pepřem, chilli a koriandrem a podávejte s naanem nebo pitou.

Papriky plněné kešu, rýží a čočkou Na 8 porcí, 40 minut, bez masa



Suroviny: 8 velkých různě barevných paprik, olivový olej dle potřeby, 2 žluté cibule, 460 g hnědých žampionů, 650 g čočky, 650 g hnědé rýže, 700 ml zeleninového vývaru, 3 lžíce pravého karí prášku, 2 lžičky sušeného česneku, 4 lžíce strouhaného čerstvého zázvoru, 500 g kešu ořechů, 6 lžic sójové omáčky



Postup: Kešu ořechy pokrájejte nahrubo. Omyjte papriky a žampiony. Cibuli oloupejte a spolu s žampiony nakrájejte na menší kostičky. Z paprik vyřízněte stopku a opatrně vyjměte semeník i bílá žebra tak, abyste neporušili zbytek papriky. Větší otvor znamená snadnější čištění vnitřku, ale zase uvnitř hůře drží náplň.



Všechny ingredience kromě ořechů, sójové omáčky a paprik přidejte do velkého hrnce s rozehřátým olejem, chvilku opékejte, pak přilijte vývar a dva 470 ml vody. Přiveďte k varu, ihned snižte plamen a pod pokličkou vařte 35–40 minut, aby byla čočka i rýže měkká.



Poté odklopte víko a k směsi přidejte sójovou omáčku a kešu ořechy. Promíchejte. Směsí plňte připravené papriky, které přeneste do hlubšího pekáčku a dejte zapéct do trouby předehřáté na 180 °C. Jakmile papriky změknou, plech vyndejte a ihned podávejte.

Netradiční čočka na kyselo se špenátem Na 4 porce, 1 hodina a 15 minut + namáčení, bez laktózy



Suroviny: 350 g čočky (hnědé nebo zelené), 4 hrsti listového špenátu, 2 menší lžíce sádla, 20 g slaniny v celku, 20 g cibule, 25 g hladké mouky, asi 175 ml zeleninového vývaru, 1 malý bobkový list, špetka tymiánu, sůl a čerstvě mletý pepř, jemný ocet nebo citronová šťáva k dochucení; K PODÁVÁNÍ: kvalitní párky nebo klobásy, opečená cibulka (nemusí být)



Postup: Čočku, kterou jste předem namočili do studené vody alespoň na tři až čtyři hodiny, slijte a zalijte v hrnci novou, vlažnou vodou tak, aby byla zcela ponořená. Zakryjte pokličkou a vařte doměkka, to potrvá asi 45 minut až hodinu. Cibuli nakrájejte nadrobno, slaninu na malé kostičky. Cibuli spolu se slaninou vsypejte na pánev s rozpáleným tukem, chvíli opékejte, pak zaprašte moukou, abyste získali jíšku světlé barvy.



Za stálého míchání zalijte vývarem, rozmíchejte a přiveďte k varu. Přidejte koření a bylinky, ještě 10 minut vařte, pak vyjměte bobkový list a vsypejte hotovou čočku. Po chvíli ochutnejte, případně dochuťte octem či citronovou šťávou, solí a pepřem. Mezitím v malém rendlíku s vroucí vodou spařte omytý špenát a po chvíli jej přeceďte. Osolte a opepřete. Čočku podávejte s párky či klobásami, špenátem a chcete-li, i opečenou cibulkou.