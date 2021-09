Podle průběžných výsledků otestovaly laboratoře v sobotu téměř 42.500 vzorků. V mezitýdenním srovnání byl počet testů nižší o zhruba 13.800, údaje o provedených testech se ale do statistik dostávají se zpožděním.

Od začátku epidemie v Česku se novým koronavirem prokazatelně nakazilo 1,68 milionu lidí. Více než 98 procent z nich už se uzdravilo, naopak 30.406 zemřelo. Za posledních sedm dní přibyla do statistik dvě úmrtí.

Testy v sobotu potvrdily 205 nových případů onemocnění covid-19 v Česku. Je to nejvyšší denní nárůst za víkendový den od konce letošního května. Před týdnem bylo nových případů o 72 méně. V nemocnicích bylo v sobotu 63 lidí s prokázanou nákazou novým typem koronaviru. V mezitýdenním srovnání vzrostl počet hospitalizovaných o 11. Dále roste také reprodukční číslo, které se 11. den v řadě drží nad hodnotou jedna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.