Téměř třicet kilometrů dlouhý úsek je rozdělen do sedmi částí a řidiči se musejí obrnit trpělivostí a připravit na kolony. Stavební práce začnou nejfrekventovanějším úsekem D1 Brno centrum – Brno jih.

Denně tudy projede podle dat z posledního sčítání dopravy na 70 tisíc vozidel. Pro představu: stejné množství aut projede po tříproudovém úseku dálnice mezi hlavním městem a sjezdem na Benešov. „Bude to peklo. Musíme to jako řidiči vydržet, nic jiného nezbývá,“ posteskl si Igor Sirota ÚAMK.

V Česku se do Vánoc otevře 35 km dálnic, řidiči se dočkají na D35 a D11

Rozšiřování dálnice D1 od Brna směrem dále na východ by mělo podle předběžných plánů Ředitelství silnic a dálnic trvat osm let. Ovšem termín to není definitivní. Záležet bude na nabídkách zhotovitelů. „Uvidíme, jak vše půjde. Významnou položkou v soutěžích bude čas,“ připomíná ředitel brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Plánované větší opravy na dálnicích v roce 2022:

D1: 16 – 20,8 km (Kunice, okres Praha-východ)

D2: 53,3 – 59,8 km (Kostice, okres Břeclav)

EXIT 48 u Břeclavi

D3: 62,3 – 70,7 km (Mlezno, okres Benešov)

D5: 76,570 - 84,786 km (Plzeň – Černice)

Exit 80 Litice

D35: 288,7 – 292,8 (Velký Újezd, okres Olomouc)



Zdroj: ŘSD ČR, jedná se o stručný výňatek připravovaných oprav. Kompletní přehled ŘSD zveřejnění prostřednictvím mapové aplikace v lednu 2022.

Největší komplikace se očekávají hlavně v období letní turistické sezony, nebo v zimě při sněžení. Objet úsek nebo se nějakým způsobem problematickému místo vyhnout, bude téměř nemožné. Pro nákladní dopravu jiná alternativa téměř neexistuje, řidiči osobních vozidel by mohli teoreticky využít silnice druhých tříd.

Příští rok se začne stavět 21 kilometrů D6. Cesta z Podbořanska do Prahy zrychlí

"Časová náročnost bude pravděpodobně stejná jako při projíždění rekonstruovaných částí dálnice. Navíc lze předpokládat, že provoz bude váznout i na objízdných trasách. Brno je významnou křižovatkou jižní Moravy,“ říká Sirota. Jedno doporučení má především pro budoucí cesty do Chorvatska: využívat cestu přes jižní Čechy.

"Náhradní" dálniční úseky chybí

Jedním z důvodů kolabující dopravy při opravách či modernizacích jsou chybějící „náhradní“ dálniční úseky. V případě dálnice D1 je to severnější „sestra“ D35. „Vše se realizuje podle toho, na co jsou zrovna peníze. Chybí tu jakákoliv koncepce. Modernizace D1 měla přijít až ve chvíli, kdy bude zprovozněná dálnice D35. Ulevilo vy se tak dopravě na D1. Takže problémy u Brna i vzhledem k obrovskému provozu i složitosti trasy určitě budou,“ říká expert na dopravu Petr Moos.

Komplikace na nejstarší autostrádě se dají navíc očekávat i v budoucnu. „I když politici tvrdí, že dálnice je zcela zmodernizovaná, tak rozhodně není. Stále jsou tam neopravené mostní úseky. Ty bude potřeba v budoucnu řešit. Pokud nebude do té doby hotová dálnice D35, bude to znovu veliký problém,“ upozorňuje profesor Moos.

Smutné výročí dálnice D52. Dělníci nekopli do země už čtvrtstoletí

Kromě D1 se napřesrok budou opravovat i některé další dálniční úseky, například D5 u Plzně, či D3 na Benešovsku (viz box). V příštím roce chce ŘSD kromě oprav začít i s výstavbou několika nových dálničních úseků. Pokračovat by se mělo třeba na dálnici D6. Tady by měly vzniknout tři nové úseky o celkové délce 21 kilometrů.

Do roku 2025 by pak dálnice měla protínat celé Rakovnicko a končit v jižní části Ústeckého kraje. Podle předběžného harmonogramu by dálnice spojující Prahu s Karlovými Vary měla fungovat od roku 2026.

Zahájení stavby nových úseků dálnic v roce 2022



Dálnice D6

* Hořovičky, obchvat, nový úsek – délka 5,2 km, zprovoznění v roce 2025

* Hořesedly, přeložka, nový úsek – délka 9,2 km, zprovoznění v roce 2025

* Krupá, přeložka, nový úsek – délka 6,5 km, zprovoznění v roce 2025



Dálnice D7

Chlumčany, přestavba současné dvouproudé rychlostní silnice na dálniční úsek o čtyřech pruzích – délka 4,4 km, zprovoznění v roce 2024



Dálnice D3

Třebonín – Kaplice nádraží, nový dálniční úsek – délka 8,6 km, zprovoznění v roce 2024



Dálnice D1

Říkovice – Přerov, stavba je poslední chybějící částí uceleného dálničního tahu D1 spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ostrava; délka 10,1 km, zprovoznění v roce 2026



Dálnice D55

* Napajedla – Babice, stavba nového mostu přes řeku Moravu, který bude součástí stavby dálnice – délka 0,5 km, zprovoznění 2024

* Moravský Písek – Bzenec, nový úsek dálnice – délka 4,1 km, zprovoznění v roce 2025



Zdroj: mapová aplikace ŘSD ČR