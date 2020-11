„Pandemické ukazatele budou v důsledku znamenat to, že budeme podle nich uvolňovat opatření v sektoru podnikání a služeb, i třeba neziskového charakteru,“ uvedl Havlíček ke schématu, které krátce předtím představil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nemění se parametry pro průmysl, firmy v oblasti logistiky či velkoobchodní činnosti. „Pro tyto firmy zůstává režim takzvaných specifických opatření, která jsou na dobrovolné bázi. Tato skupina není z pohledu přenosu infekce tou kritickou a řada společností má dobře zpracovaný svůj vlastní systém,“ vysvětlil Havlíček.

Kategorie číslo tři bude znamenat uvolnění většiny obchodů a služeb. „Bude se jednat o obchod, a to uliční i v prodejnách, ale také služby, hotely či penziony. Bude to však za specifických hygienických podmínek,“ uvedl ministr a doplnil, že otevření všech typů obchodů současně vláda zvolila proto, že nechce diskriminovat některé typy prodejen.

„Znamená to určitou zátěž a právě proto půjdeme s velmi přísnými opatřeními, která omezí provoz v těchto provozovnách,“ doplnil. V praxi to bude znamenat, že při třetím stupni rizika bude v obchodech moci být nejvýše jeden zákazník na 15 metrů čtverečních a bude nutné dodržovat dvoumetrovou vzdálenost.

„Co se týká restaurací, i ty chceme otevřít ve stejný den, ale opět za přísných podmínek. Patří mezi ně otevírací doba od 6:00 do 22:00, za stolem nejvýše čtyři lidé a půjde pouze o podniky, kde je možné sedět,“ vyjmenoval ministr.

Do doby, dokud budou provozovny uzavřeny, přitom zůstávají v platnosti veškeré dotační programy - 100 procent úhrady mezd včetně obvodů, 1,5 měsíce nájemného a 500 korun na den pro živnostníky. Rodiče dětí, kteří nejsou kvůli koronaviru ve škole, mají stále nárok na ošetřovné.

Havlíček tak zdůraznil, že je nutné dodržovat vládní opatření, aby k otevření mohlo dojít co nejdříve. „Nechceme, aby se poslední týden před Vánoci nahrnuli všichni do obchodů, to by nebylo příznivé,“ doplnil.