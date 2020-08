Inteligentní dálnice v Česku: Ministerstvo hledá řidiče na testování

Ministerstvo dopravy, které už několik let buduje takzvané inteligentní dálnice, chce jejich funkčnost otestovat širokou veřejností. Hledá proto dobrovolníky, kteří si nechají do auta namontovat příslušnou komunikační jednotku a do mobilu aplikaci.

Dálnice v ČR - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot