Na Twitteru se objevil profil, který se tváří jako oficiální twitterový účet nového ministra zdravotnictví Pavla Blatného. Od dnešního rána již stihl některými tweety pobouřit část internetové obce - například se zde objevila informace, že se zvažuje možnost vypnout pouliční osvětlení. Profil je ale falešný.

Foto: Deník

"To snad nemyslí vážně! A prý jsou zcela vyprodaní robotičtí psi, na ně se výjimka také vztahuje? A kdosi kdesi napsal, že nový ministr zdravotnictví bude od deseti večer vypínat proud a lidé nakupují elektrocentrály. Připadá vám to normální? Kde to žijeme a jak dlouho to bude ještě trvat? Nenechme si toto líbit! Je tu nějaká petice, není jasné, že to pomůže, ale lepší než čekat, co na nás ještě vymyslí!"