Denní přírůstek případů nákazy o víkendu stoupl až na nedělních 305, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna. Poté nárůst zpomaloval až na středečních 92 případů. Ačkoli ve čtvrtek nárůst zrychlil, stále jde o druhý nejnižší denní přírůstek za posledních sedm dní.

Za rekordním přibýváním potvrzených případů covidu-19 v předchozích dnech stálo hlavně cílené testování v lokálním ohnisku nemoci na Karvinsku. Tam je ze všech okresů v Česku nejvyšší podíl nových případů nákazy na obyvatele za posledních sedm dní. Na Karvinsku, kde se nákaza rozšířila mezi horníky firmy OKD, bylo za uplynulý týden zaznamenáno přes 279 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Druhý nejvyšší podíl případů má sousední Frýdecko-Místecko se zhruba 36 nakaženými na sto tisíc obyvatel a třetí nejvyšší Ostravsko s 32 případy. U ostatních okresů v Česku podíl činí deset a méně případů na sto tisíc obyvatel.

Na rostoucí počet případů v Česku zareagovalo Slovinsko a Lotyšsko. Od soboty budou muset Češi po příjezdu do Slovinska do čtrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starým maximálně 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude ale dál možný bez zásadních omezení. Česká vláda soudí, že rozhodnutí Slovinska není objektivní, protože kromě Karvinska je epidemiologická situace v Česku klidná.

České ministerstvo zahraničí v podvečer uvedlo, že je omezen vstup Čechům také na území Lotyšska. "Povinná čtrnáctidenní karanténa platí od dnešního odpoledne. Karanténu není možné nahradit negativním testem," uvedlo ministerstvo na twitteru. Více čtěte zde.

Lehčí průběh nemoci

Počet provedených testů na koronavirus se tento týden zatím pohyboval kolem 4000 denně. Podíl nově zaznamenaných případů covidu-19 na počtu testů postupně klesal od pondělních 4,5 procenta až na středečních 2,24 procenta. Počet testů a podíl nových případů k množství testů za čtvrtek zveřejní ministerstvo až odpoledne.

Ve čtvrtek stoupl počet zemřelých lidí s covidem-19 o čtyři, zatímco ve středu nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. U většiny nemocných má covid-19 lehčí průběh. Ke středě bylo v nemocnicích 132 lidí s covidem-19 a 12 z nich bylo ve vážném stavu.