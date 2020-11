V Česku znovu ubylo nových případů. Úmrtí s koronavirem ale přibývá

Počet lidí, kteří v Česku zemřeli v souvislosti s nemocí covid-19 od začátku epidemie, přesáhl 6000. Dnes zatím přibylo 43 úmrtí na 6005. Denní přírůstek nově potvrzených případů nákazy je ale opět nižší. Do dnešních 18:00 laboratoře odhalily 2087 pozitivních testů na koronavirus, proti pátečnímu podvečeru je to zhruba o 1600 méně a o téměř 2000 méně než minulou sobotu za stejnou dobu. Mírně ubylo i hospitalizovaných. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Odběrové místo na pražském Albertově | Foto: ČTK / ČTK

Podle jeho posledních údajů je v nemocnicích 7200 lidí s covidem, přibližně o 40 méně než předchozí den. Stav 1100 hospitalizovaných pacientů je těžký. Od březnového počátku šíření nákazy koronavirem v Česku se nakazilo 456 117 lidí, přes 316 tisíc z nich se už vyléčilo. Aktuálně nemocných je téměř 134 tisíc a většina má mírné příznaky nemoci. PŘEHLEDNĚ: Nákupy v době covidu. Kdy se otevřou obchody a za jakých podmínek? Přečíst článek › Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vývoj epidemie v zemi vykazuje hlavně v posledním týdnu známky brzdění. Počty nově potvrzených případů koronaviru jsou proti situaci před týdnem nižší už více než týden. Páteční přírůstek 7357 případů byl přibližně o 500 nižší než ve čtvrtek a o zhruba 4200 nižší než minulý pátek. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Zároveň však ubývá testů. V pátek jich laboratoře provedly 30.262, nejméně v tomto týdnu. Mezi testovanými je stále zhruba čtvrtina nakažených. Dál se také zvyšuje počet úmrtí s koronavirem. Tento týden je to denně nárůst mezi zhruba 130 a 200 oběťmi. Od začátku listopadu zemřelo na 2300 lidí s koronavirem, dosavadní rekord 249 mrtvých je ze 3. listopadu. Za dnešek ministerstvo eviduje čtyři desítky zemřelých, při pozdějších aktualizacích se tento údaj ale většinou zvýší. Soud zrušil povinné nošení roušek venku. Ministerstvo má týden na opravu Přečíst článek › Nákaza je v současné době nejvíce rozšířená na Vysočině, čtyři z jejích pěti okresů jsou nejvíce zasaženými v republice. Nejhorší situace je na Pelhřimovsku, kde za uplynulých sedm dní hygienici zaznamenali 795 nakažených na sto tisíc obyvatel. Následují Havlíčkobrodsko, Žďársko a Jihlavsko. Naopak relativně nejlépe na tom zůstává Praha-západ a Praha, kde bylo za uplynulý týden 224 a 232 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel.

Autor: ČTK