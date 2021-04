Ve firmách, úřadech i dalších veřejných institucích nyní platí povinnost zaměstnanců podrobit se testu na koronavirus jednou za sedm dní. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby testy byly povinné jednou za pět dní.

"Tento i příští týden jsou kvůli velikonočním svátkům krátké, zavedení nové povinnosti by tak nebylo možné," uvedl ale po jednání vlády Havlíček s tím, že se navíc ještě vyhodnocuje třetí kolo testování, aby si vláda ověřila, jak proces funguje.

Jakékoli rozvolnění opatření není před Velikonoci v plánu. „Jsme v situaci, kdy se to lepší. Opatření zabrala. Musíme být ale obezřetní, máme strach. Čísla v okolních státech totiž letí nahoru,” varoval na tiskové konferenci Havlíček.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové není ostatně tento týden na programu žádné další jednání vlády. Uzávěrka okresů by tak měla skončit nejpozději s koncem nouzového stavu, který je vyhlášen do do 11. dubna. „Ministr zdravotnictví nenavrhoval zkrácení termínu, z toho chápu, že to není na pořadu dne,” uvedla Schillerová.

Prouza: Zákaz je nesmyslný

Již nyní je také jasné, že na Velký pátek budou muset být zavřeny všechny obchody. Běžně přitom nesmějí být otevřeny jen provozovny nad 200 metrů čtverečních - a to pouze o Velikonočním pondělí.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) přinesl také podle Schillerové na vládu otázku fungování farmářských trhů. Resort zdravotnictví ale jejich uvolnění zamítl aniž by o tématu kabinet hlasoval. Podle Schillerové se rovněž počítá s kompenzacemi pro pěstitele.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) je zákaz prodeje na Velký pátek nesmyslný a povede jen k větší koncentraci lidí v obchodech ve čtvrtek a sobotu. Na dotaz ČTK to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Podle Prouzy o otevření obchodů na tento svátek vláda diskutovala "Pan ministr Blatný (ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO) jakýkoliv rozumný postup odmítl. Takže platí, že v pátek musí mít obchody zavřeno," řekl Prouza.

Upravený cestovatelský semafor

Po pondělním jednání vlády se také mírně upravil cestovatelský semafor, když mezi země s extrémním rizikem byly nově zařazeny Kolumbie a Peru. „Od 30. dubna do 31. května bude zakázán všem občanům České republiky a všem cizincům s trvalým pobytem v České republice vstup do těchto zemí,“ upozornil ministr zahraničí Tomáš Petříček.