„Vzhledem k záchytu několika pozitivních případů na ministerstvu zahraničí jsem se rozhodl jít preventivně do domácí izolace a do konce týdne ruším svůj program a pracuji z domova. Příznaky nemám, ale nechci ohrozit ostatní. Prosím, dodržujte hygienická opatření a dávejte na sebe pozor,“ napsal ve čtvrtek odpoledne Petříček na svém twitterovém účtu.

Ministryně Maláčová uvedla, že pravděpodobnost nakažení je nízká a nemá žádné příznaky, přesto také zůstává v domácí izolaci. „Právě jsem se dozvěděla, že jsem byla v blízkém kontaktu s člověkem, který se setkal s osobou pozitivní na Covid. Pravděpodobnost přenosu je nízká, nemám žádné příznaky. Přesto ruším program a budu pracovat doma, dokud nebudu mít jistotu, že jsem ok. Příští týden půjdu na test,“ napsala.

Koronavirová nákaza se objevila také mezi pracovníky ministerstva financí. Podle České televize je mezi lidmi, kteří skončili v karanténě, také náměstkyně ministryně Aleny Schillerové Lenka Dupáková.

Vojtěchův test byl negativní

Již ve středu testy potvrdily nemoc covid-19 u hlavní hygieničky Jarmily Rážové. V karanténě byl krátkodobě také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho test byl však negativní. Ve čtvrtek pražští hygienici odhalili na ministerstvu zdravotnictví další čtyři nakažené.

V karanténě je také ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, který se na jednom ze svých ministerstev náhodně potkal s vytrasovaným člověkem, který se nakazil koronavirem. Jeho test na covid-19 byl však negativní a vicepremiér již dříve uvedl, že nemá ani žádné příznaky. V neděli ho čeká druhý kontrolní test.

Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemusí, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve větrané místnosti s vysokým stropem.