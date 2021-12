Česko je před Vánocemi zavalené krabicemi. Vracejte je do obchodů, prosí experti

Češi propadli internetovým nákupům. Platilo to už před pandemií a nyní dvojnásob. V Česku funguje téměř 50 tisíc internetových obchodů a jejich obrat by měl letos poprvé překročit hranici 200 miliard korun. Jenže s rostoucím objemem přepravených zásilek přibývá i nechtěný ekologický problém. Modré kontejnery na vytříděný papír jsou téměř celý rok plné kartonových krabic, a to i přesto, že by mohly posloužit při přepravě dalšího zboží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek