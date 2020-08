"Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit," řekla Maláčová. Rouškovné by se podle ní mělo vyplácet ještě letos před Vánocemi.

Babiš uvedl, že příspěvek by důchodci mohli dostat příští rok nebo možná ještě letos. Právu řekl, že v pondělí se na tom chce domluvit s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pak to společně oznámí. Hamáček Nově řekl, že vyplatit příspěvek jednorázově je jednodušší.

"Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech," uvedla pro televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Serveru Blesk.cz Schillerová v tomto týdnu řekla, že chce důchodcům dát letos navíc k důchodům jednorázovou platbu přes 1000 korun.

Poslankyně opozičních Pirátů Olga Richterová již v sobotu uvedla, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce. Maláčová dnes reagovala, že je otevřená tomu, že 6000 korun se rozpočítá na 12 pětisetkorunových příspěvků, "pokud to nebude exekutovatelné a nebude to mít dopad na dávky na bydlení". "Pokud to bude chtít koaliční partner, může to být 500 (měsíčně) nad rámec zákonné valorizace," uvedla také další možnost. Tato varianta by ale podle ní byla technicky těžko proveditelná.

Valorizace důchodů

Navrhovaný jednorázový příspěvek důchodcům 6000 Kč by mohl mít i podobu každoměsíčního příspěvku 500 korun vypláceného po dobu 12 měsíců. V Otázkách Václava Moravce České televize to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která chce návrh na bonus pro důchodce předložit vládě. Vláda v pondělí podle ní návrh schvalovat nebude, protože premiér Andrej Babiš (ANO) o něm bude ještě jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Ve hře je podle ní i varianta, že by důchodci nedostali jednorázový bonus, ale že by se měsíční pětisetkorunový příspěvek po dobu 12 měsíců natrvalo připojil k zákonné valorizaci důchodů. Pokud by se nakonec vyplatil jednorázový příspěvek 6000 korun, nebude Maláčová podle svých slov požadovat v příštím roce navýšení důchodů vyšší, než je zákonná valorizace. Zvládnout obě tyto výplaty by podle ní bylo technicky velmi náročné. "Můžeme se bavit i o tom, a to by bylo trvalejší a dražší, přidat 500 Kč nad rámec valorizace každý rok," podotkla.

Podle ředitele služeb pro finanční sektor KPMG ČR a člen KoroNERV-20 Mojmíra Hampla si vláda myslí, že bylo vytvořeno perpetuum mobile, že jsou veřejné finance bezedné. "Pokud o stabilitu veřejných financí nechceme přijít, nedělejme věci, které nemají ekonomickou logiku. Tohle jí nemá," dodal. Během tří let je podle něj možné dostat veřejné finance na neudržitelnou dráhu, naakumulovat dodatečný dluh v řádu bilionu korun. To této zemi hrozí," varoval.

Srovnání účtů

Návrh jednorázového příspěvku 5000 až 6000 korun v letošním roce pro důchodce je v rozpočtu 'ustojitelný'. V diskusním pořadu Partie to řekl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) vicepremiér Karel Havlíček. Podle místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Skopečka (ODS) je tento krok předvolební korupcí.

Každý segment ekonomiky byl nějakou formou podpořený, proto je podle Havlíčka férové podpořit i důchodce. "Tato skupina byla odizolovaná, nám se zdá férové srovnat účty," dodal.

Skopeček uvedl, že na tomto kroku není zrnko racionální úvahy, co si to ekonomika ve vztahu k veřejným financím může dovolit. "Vyšší důchody si přejeme všichni, ale nejprve by se měla uskutečnit důchodová reforma. Každý výdaj nad rámec zákonné valorizace navíc pomůže důchodcům, ale znamená zároveň kratší životnost penzijního systému pro střední generaci," podotkl.

Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 korun. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 korun. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 korun. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 korun.