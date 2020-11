V pondělí se oproti slibu exministra zdravotnictví Romana Prymuly nevrátí do lavic ani děti z prvních a druhých tříd ZŠ. Kdy k tomu tedy dojde?

S panem Prymulou jsme se nakonec shodli, že vystřelené datum 2. listopadu bylo z jeho strany neuváženým krokem. Teď zažíváme vzestupnou fázi pandemie a házení termíny jen lidi znejisťuje. S novým ministrem zdravotnictví chci připravit jasný scénář, založený na konkrétních měřitelných kritériích, která musí být splněna, aby se děti mohly vrátit do škol.

Bude jedním z hlavních měřítek reprodukční číslo?

Lidé, kteří se zabývají epidemickými matematickými modely, říkají, že reprodukční číslo „R“ je důležité, ale nemůže to být jediný ukazatel. Resort školství má už delší dobu připravené rozvolňující scénáře, ale epidemiologická kritéria musí určit ministerstvo zdravotnictví.

Jak vypadají vaše scénáře v obecné rovině?

Když se podíváte do Evropy, tak se i státy, kde není situace vůbec dobrá, snaží školy zavírat jako poslední a otvírat je jako první. My jsme přistoupili k bezprecedentnímu kroku zavření prvního stupně proto, že jsme museli přistoupit k razantnímu omezení sociálních kontaktů.

V pohybu bylo denně 530 tisíc dětí, mnoho z nich v doprovodu rodičů, a to bylo třeba zarazit. Jakmile se vláda rozhodne rozvolňovat, musí být školství první na řadě. Návrat ale nebude skokový, prioritou jsou první a druhé třídy ZŠ, hned za nimi závěrečné ročníky středních a základních škol. Na střední školy je také důležité co nejrychleji vrátit praktickou výuku, neboť její jarní a současný výpadek by byl problémem i u jiných než maturitních ročníků.

Při příznivém vývoji by se tedy školy mohly otevřít pro všechny děti nejpozději 4. ledna příštího roku?

Pevně doufám, že první rozvolňující kroky uděláme v průběhu listopadu, další by se mohly podařit v prosincia byl bych rád, kdybychom v režimovém opatření mohli všechny školy otevřít v lednu.

V pondělí se uzavřou i speciální školy. Proč?

U speciálních škol přibývá karantén mezi pedagogy a jejich nepřítomnost je hůře řešitelná než jinde, neboť zdejší žáci špatně přijímají nové učitele. Navíc je tam důležitá speciální pedagogická odbornost.

Na fungování mateřských škol budete trvat?

Práce učitelek MŠ je nenahraditelná. Vzdělávání malých dětí má zásadní význam a za sebe říkám, že se zavřením prvního stupně ZŠ jsem souhlasil s těžkým srdcem, ale segment předškolního vzdělání bych opravdu rád udržel. Na učitelky mateřských škol spoléháme a opakovaně jim chci vyjádřit poděkování. Z mého pohledu právě ony jsou v pořadí významu pro společnost hned za první zdravotnickou linií.

Brzy budete muset rozhodnout o podobě přijímacích zkoušek na střední školy. Připadá v úvahu zrušení jejich centrální podoby?

Je to jedna ze zvažovaných variant, ale než půjdemes čímkoli ven, musí být na stole epidemiologická dataa vyhodnocení debaty s řediteli škol a odbornou veřejností.