Nová lednice, cigarety, levnější máslo. Nákupy v Polsku zažívají opětovný boom

Už to nejsou obří „nálety“, při kterých Češi hromadně najížděli auty či autobusovými zájezdy do polského příhraničí za levnými nákupy do místních tržnic. Takové časy minuly. Na výhodné nákupy u severních sousedů ale našinci úplně nezapomněli. Stále totiž existuje hodně položek, které jsou v Polsku levnější než u nás. A slabý kurz zlotého vůči koruně hraje Čechům do karet.

Češi vyrážejí ve velkém na nákupy do Polska | Foto: Deník/Petr Vaňous

Své o tom ví například Karel B. z České Skalice na Náchodsku (jeho jméno redakce zná). V tuzemsku dlouho poptával novou lednici. Nebyl však spokojen s cenou a tak se poohlédl po vysněném spotřebiči právě do Polska. „V České republice chtěli za mnou požadovanou lednici 24 tisíc korun. V Polsku jsem ji sehnal o šest tisíc levněji. A dokonce s dovážkou zdarma,“ popisuje Karel. Průměrná mzda stoupla. Zaměstnanci berou zhruba o čtyři tisíce více Přečíst článek › Problém byl v tom, že polská firma nedováží své zboží za hranice. Ale i to se se podařilo překonat. Jako bod dodávky stačilo zadat číslo popisné nedaleko tržnice ve městě Kudowa-Zdrój, které leží na hranicích s ČR. „Hodinu předem mi zavolali, že tam proběhne předávka,“ popisuje muž. Stačilo absolvovat 17 kilometrovou cestu z domu na místo předání. A kromě předání lednice stihl i malý nákup na zdejší tržnici. „Občas sem zajedu, je to kousek. Jezdím sem hlavně pro uzené makrely, které vyjdou na krásných 30 korun,“ vypočítává muž. Cukr, krach, zákaz. Pražská a vídeňská burza slaví výročí, zažily i černé dny Přečíst článek › Na kudowskou tržnici a do odchodů se v uplynulém týdnu rovněž vypravil reportér Deníku. A Češi sem skutečně opět zajíždění. To potvrdila i Nikola Junková, která se sem za nákupem vypravila z Hradce Králové: „Na tržnici jezdím pro ryby, ale jsou tu i levnější tabákové výrobky. Tak si sem občas zajedu pro tabák, který je tu oproti Česku o dost levnější. Levnější jsou i cigarety, a to až o 30korun, ty však kupuji raději v kamenných obchodech,“ popsala zákaznice z Čech. Oslabení polské měny I čísla statistiků mluví stejně. Například cena másla v Česku se podle aktuálních dat ČSÚ vyšplhala v na 36,8 Kč za 200 gramů, v Polsku lze za stejné máslo, při současném kurzu zaplatit 25 korun. Podobné je to i u vepřového masa. Například vepřová pečeně je v Čechách nyní v průměru k sehnání za 136 korun za kilogram, v Polsku vyjde na 89 korun. O osm korun na litr je zde levnější i mléko. Větší zájem o nákupy v Polsku tak potvrzuje i hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Ten připisuje současný zájem hlavně oslabené polské měně, která je při současném kurzu (zhruba jeden zlotý za 5,60 Kč) nejlevnější od roku 2000. Cena vajec neustále stoupá. Lidé kupují slepice na domácí chov Přečíst článek › „Slabý zlotý pochopitelně zatraktivňuje nákupy Čechů v polských obchodech. Češi se nyní do Polska vydávají častěji než jindy za nákupy nejen potravin, ale třeba i oděvů, nebo dokonce nábytku. A to přesto, že polská inflace je nyní ještě výraznější než ta česká. Polská inflace nyní dosahuje úrovně pěti procent, a je tak nejvyšší za více než deset let,“ dodává Kovanda.

