Nouzový stav vláda vyhlásila 27. února a bez souhlasu Poslanecké sněmovny by skončil již v neděli 28. března. Premiér Andrej Babiš před hlasováním uvedl, že si Česko rozvolnění nemůže dovolit.

Poslanci v pátek na návrh Pirátů schválili také usnesení, kterým žádají vládu, aby ukončila opatření související s uzavírkou okresů, a to nejpozději do 6. dubna. Současně vládu požádali, aby na hranicích okresů zrušila kontroly.

„Rozumím, že si strany kladou podmínky, pro nás je důležitý stav hospitalizovaných a stav jednotlivých lidí na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl před hlasováním Babiš. Zmínil, že postoj opozice, kdy požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. „Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval…Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích,“ uvedl Babiš.

Na schůzi po jednání Sněmovny však vláda schválila prodloužení všech opatření. Současně však vytvořila výjimku ze zákazu vycházení po 21. hodině, která se během Velikonoc bude vztahovat na cesty na mši.

Poslanci se zabývali také objednávkami vakcín na základě smluv v rámci Evropské unie. Sněmovna v hlasování přijala usnesení, ve kterém vyzvala vládu, aby do 7. dubna vysvětlila, proč pro Českou republiku neobjednala více očkovacích dávek.

Ostré debaty a urážky

Jednání provázely vyhrocené debaty. K jedné takové došlo ve chvíli, kdy poslanecký klub SPD požádal těsně před hlasováním o dvouhodinovou přestávku proto, aby „ostatní strany měly dostatek času si hlasování rozmyslet“.

S tím nesouhlasili například poslanci Pirátů či KDU-ČSL. Právě předseda druhé jmenované strany Marian Jurečka urazil ve svém proslovu šéfa SPD Tomia Okamuru když prohlásil, že „ve svém poslaneckém klubu nemá žádného Pitomia a přestávku nepotřebuje“. Za svůj nekorektní výrok byl kritizován mimo jiné šéfem poslanců SPD Radimem Fialou či předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Jurečka se následně za svá slova omluvil.